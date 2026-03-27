ОВДП чи долар: при якому курсі валюта стає вигіднішою

Різке зростання курсу долара на початку 2026 року знову змусило українських інвесторів обирати між гривневими інструментами та купівлею готівкової валюти. Ключовим питанням залишається те, чи зможе дохідність державних облігацій перекрити темпи девальвації національної валюти. Про це повідомляє інвестиційна компанія ICU .

Математика вигоди

Експерти наводять розрахунок: при поточному готівковому курсі близько 44,16 грн/$ та річній дохідності гривневих ОВДП на рівні 15,55%, інвестиція в держоблігації залишатиметься вигіднішою за валюту, доки курс не перетне позначку в 51 грн/$.

Чому гривня має шанси на стійкість?

Попри те, що з початку року гривня девальвувала вже на 4% через геополітичну турбулентність, аналітики бачать кілька факторів стабілізації:

Інтервенції НБУ: регулятор активно використовує валютні резерви для втамування паніки та зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів. Тож є всі причини очікувати, що він докладатиме зусиль для стабілізації офіційного курсу гривні на рівні менш ніж 44 грн/$.

Рекордні резерви: золотовалютні резерви НБУ перебувають на історичних максимумах і, за прогнозами, перевищуватимуть $50 млрд протягом всього року.

Міжнародна допомога: очікуються суттєві надходження від західних партнерів у найближчі місяці.

Прогноз курсу

Фахівці ICU зберігають свій прогноз на рівні близько 45 грн/$ на кінець 2026 року. Навіть за умови відхилення від прогнозу, сценарій, за якого гривня втратить понад 15% вартості за рік (досягнувши 51 грн/$), наразі виглядає малореалістичним.

Таким чином, для середньострокових інвесторів гривневі ОВДП наразі виглядають більш раціональним інструментом для збереження та примноження капіталу, ніж пасивне тримання готівкового долара.