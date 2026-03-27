27 березня 2026, 8:29

ОВДП чи долар: при якому курсі валюта стає вигіднішою

Різке зростання курсу долара на початку 2026 року знову змусило українських інвесторів обирати між гривневими інструментами та купівлею готівкової валюти. Ключовим питанням залишається те, чи зможе дохідність державних облігацій перекрити темпи девальвації національної валюти. Про це повідомляє інвестиційна компанія ICU.

Математика вигоди

Експерти наводять розрахунок: при поточному готівковому курсі близько 44,16 грн/$ та річній дохідності гривневих ОВДП на рівні 15,55%, інвестиція в держоблігації залишатиметься вигіднішою за валюту, доки курс не перетне позначку в 51 грн/$.

Чому гривня має шанси на стійкість?

Попри те, що з початку року гривня девальвувала вже на 4% через геополітичну турбулентність, аналітики бачать кілька факторів стабілізації:

Інтервенції НБУ: регулятор активно використовує валютні резерви для втамування паніки та зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів. Тож є всі причини очікувати, що він докладатиме зусиль для стабілізації офіційного курсу гривні на рівні менш ніж 44 грн/$.

Рекордні резерви: золотовалютні резерви НБУ перебувають на історичних максимумах і, за прогнозами, перевищуватимуть $50 млрд протягом всього року.

Міжнародна допомога: очікуються суттєві надходження від західних партнерів у найближчі місяці.

Прогноз курсу

Фахівці ICU зберігають свій прогноз на рівні близько 45 грн/$ на кінець 2026 року. Навіть за умови відхилення від прогнозу, сценарій, за якого гривня втратить понад 15% вартості за рік (досягнувши 51 грн/$), наразі виглядає малореалістичним.

Таким чином, для середньострокових інвесторів гривневі ОВДП наразі виглядають більш раціональним інструментом для збереження та примноження капіталу, ніж пасивне тримання готівкового долара.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6

madera1960
27 березня 2026, 8:41
Возможно эти рассчеты верны, не проверял, но только при условии преобретения ОВДП сегодня, а не в прошлом году, когда курс был 43 — 43.5, поэтому для них курс будет критичным на уровне 47.
Владимир Солдатченков
27 березня 2026, 8:55
Влучне зауваження стосовно курсу. Але курс був 41,5 — 42,5. А вже з січня 2026 року 43,5 — 44,… Тому думаю що критичним буде 48−49 гривень за доллар.
Qwerty1999
27 березня 2026, 9:21
До конца 2026 года осталось не так много времени,
а значит, скоро узнаем, кто будет в выигрыше.
27 березня 2026, 9:28
Удивляет другое:
— когда такие тексты пишет Алекс2006 — его все дружно проклинают
— когда же пишет компания ICU — осторожно оспаривают только курс НБУ на конец 2026 года

А ведь и Алекс2006 и компания ICU пишут об одном и том же — что
девальвация национальной валюты ниже уровня доходности гривневых ОВГЗ.
27 березня 2026, 9:35
Дайте ответ, что будет с ОВГЗ, если внешние вливание валюты сакратят на 50% ?
27 березня 2026, 9:47
Может быть ОВГЗ и останутся, но кто их будет покупать и в каких объёмах вопрос…
