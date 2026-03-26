Золото лихоманить: чи залишається жовтий метал захисним активом?

З початком воєнного конфлікту в Ірані вартість золота знизилася на понад 15%, що поставило під сумнів його статус «захисного активу». Але чи справді золото припинило виконувати цю функцію? — Відповісти це питання буде простіше, якщо розібрати причини поточної динаміки «золотих» цін.

Останні декілька місяців ціни на золото то злітають до нових цінових рівнів, то ставлять «антирекорди» просідань за день.

Графік золота з 6 лютого до 24 березня 2026 року

На початку березня на тлі загострення ситуації на Близькому Сході «золоті» цінники за день злітали майже на $200 на унції до рівнів, вищих за рекордні $5 400, потім вони практично за день просіли на ті самі близько $200 на унції.

Подібні різкі щоденні провали відбувалися і після 18 березня, і в 20-х числах березня. Причому в одному з випадків після просідання на $200 — з $4 400 до $4 200 і нижче, стався такий самий швидкий зліт до $4 400 і вище. Це говорить про надзвичайну волатильність даного ринку зараз, а також про значну частку спекулятивного капіталу, який наразі працює із золотом.

Спекулянти періодично переключалися з ринку золота на ринок нафти, коли там ставало цікавіше, з погляду отримання швидкого прибутку. Причому як у моменти гри «на підвищення», так і в моменти гри «на зниження».

Графік нафти BRENT із 6 лютого до 24 березня 2026 року

Для консервативних інвесторів, котрі звикли після приходу до влади в США Дональда Трампа до тренду постійного зростання котирувань золота, така волатильність цінників на жовтий метал стала серйозним шоком. Періодично все це виливалося у справжню паніку, закриття позицій у золоті та вихід із «золотих» ETF.

У лютому 2026 року, наприклад, світові золоті ETF додали ще $5,3 млрд (26 тонн золота, за даними World Gold Council), це був дев'ятий місяць припливу поспіль. Але після того, як за три тижні золото подешевшало майже на чверть, відбувся зворотний процес, і лише за третій тиждень березня світові інвестори вивели із цих фондів близько $4,5 млрд.

Якщо керуватися звичною логікою, на тлі загострення війни США та Ізраїлю проти Ірану з поширенням бойових дій на сусідні близькосхідні країни, золото мало б серйозно дорожчати. Але цього разу стався «розрив економічних шаблонів».

Причини ситуативного просідання золота

Почалося все зі стрімкого зростання цін на нафту до рівнів $100 за барель і більше на тлі блокування Іраном Ормузької протоки. Дорога нафта і перспективи можливої тривалої війни на Близькому Сході посилили побоювання, що споживчі ціни знову почнуть прискорено зростати у всьому світі, у тому числі й у США.

Саме тому ФРС вирішила не ризикувати, і на засіданні 18 березня зберегла поточний рівень основних ставок — 3,5−3,75% річних. Причому регулятор, у разі подальшої загрози розкручування інфляції, може знову розпочати посилення монетарної політики.

На тлі того, що відбувається, дохідність 10-річних американських казначейських зобов'язань піднімалася в зону 4,4% річних, тобто максимуму з літа 2025 року, що посилювало конкуренцію активів трежеріс VS золото. Спрацювали проти золота і чутки (а найімовірніше, правда, яка підтвердиться після опублікування даних того ж World Gold Council за березень ) про продаж частини золотих резервів країнами Перської затоки.

Отримані за золото долари їм потрібні зараз для покриття відтоку інвестиційних грошей, що біжать із близькосхідних країн, і для закупівлі американської зброї та ППО. Багато спекулянтів та частина інвесторів почали фіксувати прибуток на побоюваннях подальшого падіння цін на золото, що тільки ще більше притиснуло цінники.

На цьому тлі центробанки багатьох країн (найімовірніше, насамперед Китаю та Індії) без зайвого галасу припинили скуповувати золото, вичікуючи «дна» за його цінниками і навіть, мабуть, періодично самі грали «на пониження».

До цього варто додати ще й стандартний процес корекції ціни золота, як будь-якого активу, який не може лише постійно дорожчати.

Все це і призводить до тих ралі золота, які ми зараз спостерігаємо.

Що буде далі та чи треба бігти інвесторам із золота?

Паніка — завжди поганий порадник для інвестора, і ринок золота — не виняток. У такій ситуації варто спиратися лише на факти. А факти такі:

ситуація у світі і всі геополітичні ризики лише посилилися — від війни рф в Україні, зростання напруженості по лінії «Китай — Тайвань — США» до потенційних загроз США Кубі та періодичних торговельних воєн Штатів практично з усіма великими партнерами у всьому світі — від Канади до ЄС та Китаю.

Держборг США продовжує зростати. Станом на 18 березня 2026 року він вперше в історії перевищив позначку $39 трлн, збільшившись у середньому за добу на $20 млрд.

Війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на нафту та загрози прискорення інфляції у всьому світі. Але якщо війна незабаром закінчиться і США паралельно із цим «запустять» спільно з Венесуелою продаж її нафти, а арабські країни — сусіди Ірану почнуть постачати на ринок довоєнний обсяг нафти та зрідженого газу, ціни на ринку енергоносіїв швидко повернуться до довоєнного рівня.

Наприклад, 23 березня позитивні новини про можливі дипломатичні зрушення навколо Ірану призвели до просідання котирувань нафти до рівнів $99,45 за барель. Якщо новина про можливе перемир'я з Іраном перейде у реальне завершення конфлікту з розблокуванням Ормузької протоки, ціни знижуватимуться й надалі.

І тут почнеться зворотний відлік цінників на нафту, зниження загрози світової рецесії, зниження показників інфляції США. І як наслідок — Федрезерв повернеться до зниження ставок, а на тлі низьких відсоткових ставок у США збільшиться апетит інвесторів до золота.

Недарма, щойно пройшла перша новина про можливі мирні переговори США-Іран і пішло зниження цін на нафту, золото відразу відскочило від локального «дна» і знову почало зростати. Тобто його роль «захисного активу» в очах інвесторів знову стала привабливою. Навіть з огляду на нещодавнє збільшення волатильності цін на цей актив та залежність від реальних потоків доларової ліквідності у світі, а також грошово-кредитну політику Федрезерва.

Динаміка цін на золото 23 березня на тлі інформації про можливий початок мирного вирішення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном

Тому, у разі мирного завершення конфлікту на Близькому Сході та розблокування Ормузької затоки для судноплавства, ціна золота поступово зростатиме. Недарма той же JPMorgan та Deutsche Bank підтверджують свій прогноз зростання ціни золота до діапазону $6 000 — 6 300 за унцію до кінця 2026 року на тлі нових його покупок до резервів центральними банками та геополітичних ризиків, що зберігаються.

Мій прогноз за такого розвитку подій: коридор $4 250 — 4 900 за унцію до початку літа, коридор $4 350 — 5 100 за унцію до кінця літа, і $5 300 — 5 890 до грудня 2026 року.

Якщо ж війна на Близькому Сході затягнеться, то просідання золота, на мою думку, досягне рівнів $3 700 — 4 150 за унцію до початку літа 2026 року. Але вже з літа тренд на зростання цінників золота знову почне набирати обертів, навіть на тлі високих показників інфляції у світі та США, а також швидкому нарощуванні американського держборгу до $40 трлн на початок — середину осені за рахунок військових витрат США.

За моїм прогнозом, за такого розвитку подій ціни на золото восени знову повернуться до рівнів $4 600 — 5 000 за унцію, а до кінця 2026 року — підтягнуться до рівнів у $5 100 — 5 850 за унцію.

Крім того, в періоди панічних шарахань ринку корисно нагадати динаміку цін на золото за період із вересня 2023 року до березня 2026 року:

Якщо інвестор купував золото у 2023 році ще за $1 848,7 за унцію, то в останній декаді березня 2026 року, навіть після ситуативного просідання цін на цей метал до рівнів близько $4 500, інвестор може отримати в 2,43 раза більше, ніж вклав.

Навіть ті, хто вкладав кошти в золото пізніше, наприклад, восени 2024 року, за ціною близько $2 500 за унцію, однаково у виграші в межах до $2 000 на унції.

А ті інвестори, хто купував жовтий метал наприкінці квітня 2025 року за $3 240 за унцію, за рік, навіть із огляду на нинішнє ситуативне просідання на тлі війни на Близькому Сході, однаково поки що «в плюсі» на понад $1 000 на унції.

Тому, на мою думку, золото в цій ситуації залишається одним із головних захисних активів для інвесторів. І зараз їм треба для себе вирішити лише одне питання: продати золото сьогодні та зафіксувати сформований наприкінці березня прибуток, або проявити характер і потримати позицію, розраховуючи на швидке повернення тренду на зростання цінників.

Остаточне ж рішення для кожного інвестора залежить вже від його індивідуальних нюансів:

часу та ціни заходу в золото. Якщо заходив зовсім нещодавно за цінами в межах $5 000 за унцію і більше, я не поспішав би зараз фіксувати ситуативний збиток, а почекав, принаймні, до вирішення ситуації на Близькому Сході. Якщо інвестор зараз «у плюсах», то чи влаштовує його поточний розмір прибутку за цим вкладенням.

Поточного стану його фінансів та апетиту до ризику.

Наявності альтернативних планів щодо вкладення коштів у ті чи інші надійні, на його думку, активи з такою самою чи більшою дохідністю, ніж золото.

І тільки після того, коли інвестор зможе спокійно і без емоцій відповісти собі на ці питання, прийняти для себе власне рішення. Паніка та ситуативні рішення завжди ведуть до програшу.