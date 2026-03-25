25 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна. Про це йдеться на сайті парламенту.
25 березня 2026, 14:57
Рада звільнила власників пошкодженого житла від оплати комунальних послуг
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що передбачає закон
Ухвалений закон передбачає:
- скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
- звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;
- визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
- врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.
Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.
Реалізація закону дозволить:
- забезпечити соціальну справедливість для громадян, чиє житло постраждало від війни;
- усунути факти необґрунтованого нарахування платежів за зруйновані або непридатні для життя об'єкти;
- впорядкувати механізм фіксації збитків, що є важливим елементом для майбутніх програм відновлення та виплати компенсацій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі