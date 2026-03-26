Україні потрібно $52 млрд: Мінфін оцінив потреби зовнішнього фінансування на 2026 рік

Потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаються значними — у 2026 році вони становлять близько $52 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів за підсумками 16-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Потреби бюджету

«У 2026 році державний бюджет залишається під тиском значних витрат на оборону та відновлення. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів. У перші місяці 2026 року залучено $5,5 млрд, зокрема через механізм ERA та за підтримки МВФ, Світового банку, Японії», — зазначив міністр Сергій Марченко.

Читайте також: Кабмін «продавлює» новий великим податковий закон для розблокування €90 млрд від ЄС

Глава Мінфіну відзначив нову програму МВФ обсягом $8,1 млрд, яка передбачає підтримку макрофінансової стабільності та реалізацію структурних реформ. Уже отримано перший транш у розмірі близько $1,5 млрд.

Також важливим елементом підтримки є рішення Євросоюзу щодо надання Україні 90 млрд євро кредитної допомоги на 2026 — 2027 роки. Міністр фінансів висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати перший транш.

Читайте також: Україна може отримати 90 млрд євро: Європарламент проголосував «за»