Українців заспокоїли: жодного дефіциту дизпального в Україні немає і не передбачається

Жодного дефіциту дизпального в Україні немає і не передбачається. Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року. Про це заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Звідки з'явилася інформація про дефіцит

23 березня агентство Reutres з посиланням на дані аналітиків консалтингової компанії Enkorr повідомило, що в українських трейдерів немає жодної ясності щодо ситуації з дизелем у квітні. Постачальники відкладають ухвалення рішень до останнього моменту через високі ціни на пальне внаслідок конфлікту на Близькому Сході.

«Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій чи, тим більше, премій», — сказав один з трейдерів.

Спростування інформації

«Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку.

Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень", — заявив експерт.

Він пояснив, що контрактування дизпального на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. А неправильне трактування матеріалу, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов'язане з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома.

«Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», — наголосив Куюн.