27 березня 2026, 13:34

ВВП України скоротився на 1,2% за підсумками двох місяців 2026 року — Мінекономіки

За оцінками Міністерства економіки, за січень-лютий 2026 року валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився приблизно на 1,2%. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Причини падіння ВВП

Головними чинниками негативної динаміки стали наслідки посилених атак на енергосистему та аномально холодні погодні умови. Це змусило частину підприємств зупиняти виробництво через ліміти споживання електроенергії.

Найбільше постраждали наступні галузі:

  • Енергетика та видобувна промисловість;
  • Металургія;
  • Транспортна логістика.

Точки зростання та «обережний оптимізм»

Попри загальне просідання, окремі сектори економіки демонструють стійкість. Зокрема, внутрішня торгівля у січні зросла на 13%, будівництво — на 3%, а переробна промисловість продовжує адаптуватися до складних умов. За даними НБУ, у лютому ділові очікування бізнесу почали покращуватися.

«Ми очікуємо, що позитивна динаміка відновиться з потеплінням та покращенням ситуації в енергосистемі», — зазначив Соболев.

Прогнози на 2026 рік

За його словами, бізнес наразі переживає найскладніший період з 2022 року через дефіцит кадрів, логістичні блоки та обмежений доступ до капіталу. Через ці виклики Мінекономіки скоригувало річний прогноз. Очікуване зростання ВВП становитиме близько 2% за підсумками року. Спочатку в держбюджеті закладався показник 2,4%.

Для підтримки економіки Кабмін фокусується на п’яти напрямах:

  • розвиток енергетичних потужностей і стимулювання бізнесу до встановлення власної генерації через кредитні програми «Доступні кредити 5−7−9%»,
  • підтримка внутрішнього виробництва та переробки,
  • розвиток ринку праці,
  • страхування воєнних ризиків і спрощення регуляцій.

Соболев також додав, що влада працює над залученням інвестицій, розвитком індустріальних парків та розширенням доступу до міжнародного фінансування.

Роман Мирончук
