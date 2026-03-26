Тимчасовий захист у ЄС для українців можуть продовжити: які рішення обговорюють

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2026, 11:40

Тимчасовий захист у ЄС для українців можуть продовжити: які рішення обговорюють

У країнах Європейського Союзу розпочали новий етап дискусій щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців, які були змушені виїхати через повномасштабну війну. Якщо рішення ухвалять, механізм Temporary Protection Directive може діяти вже шостий рік поспіль. Водночас у Брюсселі дедалі частіше наголошують: формат цього продовження може суттєво змінитися, пише Visitukraine.today.

У країнах Європейського Союзу розпочали новий етап дискусій щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців, які були змушені виїхати через повномасштабну війну.

Як працює тимчасовий захист у ЄС

Механізм тимчасового захисту активували у березні 2022 року як екстрену відповідь на масовий виїзд людей з України. Він дозволив мільйонам українців:

  • легально проживати в країнах ЄС
  • працювати без додаткових дозволів
  • отримувати освіту
  • користуватися медичними та соціальними послугами

Це стало альтернативою складній процедурі отримання притулку та значно спростило інтеграцію українців у європейських країнах.

У червні 2025 року держави-члени вже погодили продовження дії цього механізму до 4 березня 2027 року.

Чому питання знову на порядку денному?

Попри чинне продовження до 2027 року, у Раді ЄС вже затвердила курс на поступовий вихід із системи тимчасового захисту.

У вересні 2025 року була ухвалена рекомендація про скоординований перехід, яка передбачає:

  • підготовку до добровільного повернення в Україну (коли це стане безпечно)
  • або перехід на інші підстави перебування — робота, навчання чи возз'єднання сім'ї

Однак реалізація цього плану виявилася складнішою, ніж очікувалося.

Які сценарії зараз обговорюють?

За інформацією європейських медіа, у столицях ЄС розглядають кілька варіантів:

1. Повне продовження для всіх

Найпростіший політичний варіант — ще раз продовжити захист без змін.

2. Обмежене продовження

Механізм можуть звузити до так званого «залишкового статусу» для:

  • найвразливіших категорій
  • осіб, які не можуть перейти на інший тип ВНЖ

3. Більше повноважень країнам ЄС

Державам можуть дозволити самостійно визначати правила переходу та умови перебування.

Скільки українців під захистом

За даними Eurostat, станом на 31 січня 2026 року в ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,38 мільйона людей, які виїхали з України.

Найбільше українців прийняли:

  • Німеччина — 1,26 млн
  • Польща — 965 990
  • Чехія — 397 185

Ці країни залишаються ключовими напрямками для українців у Європі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
26 березня 2026, 14:01
#
Это отличные новости, нам как никогда важно быть едиными с Европой в нашей борьбе с путлером, и приятно видеть что ЕС стоит вместе с Украиной.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
26 березня 2026, 14:37
#
До бесконечности…
