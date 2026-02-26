Головне за четвер: рейтинг стійкості, прогноз ЄББР та в Україну зайде польський банк

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 лютого 2026, 20:00

Головне за четвер: рейтинг стійкості, прогноз ЄББР та в Україну зайде польський банк

Рейтинг стійкості: Креді Агріколь виривається в лідери, а monobank стрімко нарощує депозити

«Мінфін» підготував оновлений Рейтинг стійкості банків, визначивши, яку з фінустанов можна вважати найнадійнішою, до кого прихильні експерти та чи відрізняється їхня позиція від вподобань українців, які розміщують власні заощадження.

В Україні запрацює новий банк — Bank Gospodarstwa Krajowego

26 лютого Верховна Рада ратифікувала Угоду з Польщею, яка дозволяє діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

ЄБРР удвічі знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оприлюднив оновлений звіт «Регіональні економічні перспективи», у якому переглянув темпи відновлення української економіки. Аналітики прогнозують зростання реального ВВП на рівні 2,5% у 2026 році, хоча раніше очікували вдвічі вищий показник — 5%.

Уряд Польщі взявся за Карту поляка: посилять правила та введуть нові вимоги для заявників

МЗС Польщі готує зміни до закону про Карту поляка. Влада хоче посилити правила, скоротити пільги та ввести нові вимоги для заявників. Проєкт вже внесено до реєстру законодавчих робіт уряду, пише The-Warsaw.

Комунальні витрати частково компенсують: які пільги діятимуть у 2026 році

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України напрацювало постанову Уряду, яка передбачає надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році, йдеться у повідомленні відомства.

Нове відео — Продають валюту заради ОВДП? Що відбувається на ринку

Альтернативи депозитам у 2026 році: де отримати вищу дохідність

Депозити залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом українців. Це зручний і зрозумілий інструмент, але, на жаль, далеко не найвигідніший. «Мінфін» вирішив розібратись, які активи можуть замінити банківський вклад, не потребують глибоких фінансових знань, але при цьому забезпечують кращі заробітки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає youknow и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами