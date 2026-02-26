Головне за четвер: рейтинг стійкості, прогноз ЄББР та в Україну зайде польський банк
Рейтинг стійкості: Креді Агріколь виривається в лідери, а monobank стрімко нарощує депозити
«Мінфін» підготував оновлений Рейтинг стійкості банків, визначивши, яку з фінустанов можна вважати найнадійнішою, до кого прихильні експерти та чи відрізняється їхня позиція від вподобань українців, які розміщують власні заощадження.
В Україні запрацює новий банк — Bank Gospodarstwa Krajowego
26 лютого Верховна Рада ратифікувала Угоду з Польщею, яка дозволяє діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.
ЄБРР удвічі знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оприлюднив оновлений звіт «Регіональні економічні перспективи», у якому переглянув темпи відновлення української економіки. Аналітики прогнозують зростання реального ВВП на рівні 2,5% у 2026 році, хоча раніше очікували вдвічі вищий показник — 5%.
Уряд Польщі взявся за Карту поляка: посилять правила та введуть нові вимоги для заявників
МЗС Польщі готує зміни до закону про Карту поляка. Влада хоче посилити правила, скоротити пільги та ввести нові вимоги для заявників. Проєкт вже внесено до реєстру законодавчих робіт уряду, пише The-Warsaw.
Комунальні витрати частково компенсують: які пільги діятимуть у 2026 році
Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України напрацювало постанову Уряду, яка передбачає надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році, йдеться у повідомленні відомства.
Нове відео — Продають валюту заради ОВДП? Що відбувається на ринку
Альтернативи депозитам у 2026 році: де отримати вищу дохідність
Депозити залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом українців. Це зручний і зрозумілий інструмент, але, на жаль, далеко не найвигідніший. «Мінфін» вирішив розібратись, які активи можуть замінити банківський вклад, не потребують глибоких фінансових знань, але при цьому забезпечують кращі заробітки.
