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8 червня 2026, 11:41

Зарплати в Польщі можуть зрости: якою буде мінімалка у 2027 році

У Польщі триває підготовка до визначення розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної ставки на 2027 рік. Відповідні пропозиції вже подало Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики, повідомляє видання inPoland.

У Польщі триває підготовка до визначення розміру мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної ставки на 2027 рік.

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Що відомо

Уряд має час до середини червня, щоб представити соціальним партнерам проєкт рішень щодо мінімальної зарплати та погодинної ставки на 2027 рік.

Наразі міністерство пропонує встановити мінімальну заробітну плату на рівні 4986 злотих брутто та мінімальну погодинну ставку у розмірі 32,60 злотих брутто.

Для порівняння, зараз у Польщі мінімальна зарплата становить 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто. У разі схвалення пропозиції міністерства зарплата зросте на 180 злотих, а погодинна ставка — на 1,20 злотих.

У відомстві зазначили, що запропонований рівень у 4986 злотих брутто має становити приблизно половину прогнозованої середньої зарплати у 2027 році, яка оцінюється на рівні близько 9970 злотих брутто.

Це поки що урядова пропозиція. Остаточне рішення має подати Рада міністрів, після чого його обговорять у Раді соціального діалогу. Якщо профспілки та роботодавці не дійдуть згоди, уряд ухвалить рішення самостійно — крайній термін встановлено до 15 вересня.

Наразі позиції сторін суттєво відрізняються. За даними Money.pl, профспілки пропонують підвищення мінімальної зарплати до 5200 злотих брутто. Натомість роботодавці вважають можливими нижчі рівні — 4860,47 злотих або 4974,92 злотих брутто.

За розрахунками Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, приблизно 15% працівників у Польщі, або близько 3 мільйонів людей, отримують мінімальну заробітну плату.

Яка мінімальна зарплата в Україні у 2026 році

Мінімальна зарплата востаннє була переглянута 1 січня 2026 року. Наразі погодинна ставка для українських працівників не може бути меншою за 52 гривні на годину. Щомісячний показник підвищили до 8647 гривень.

Важливо розуміти, що сума 8647 гривень встановлюється з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У сумі вони становлять 23% від заробітної плати, і якщо відняти їх від цього показника, то зарплата «на руки» складе близько 6658 гривень 19 копійок.

Протягом 2026 року інших підвищень «мінімалки» не планується, тому з 1 травня сума залишиться такою ж.

Який прожитковий мінімум в Україні буде у 2026 році

Востаннє прожитковий мінімум 2026 Україна також підвищила 1 січня. Ці показники не зростуть протягом року, тому 1 травня їх розмір залишиться колишнім.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум в Україні 2026 не є єдиним для всіх громадян — сума відрізняється для різних категорій населення. Загальний «мінімум» на одну особу становить 3209 гривень. У реальності прожити місяць на таку суму неможливо, але в державному бюджеті немає коштів для значного підвищення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
kadaad1988
kadaad1988
8 червня 2026, 12:36
#
До майдана 2014-го у нас зарплата была в два раза выше.
+
+15
BigBend
BigBend
8 червня 2026, 13:08
#
Цифри в студію, ********.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 14:36
#
Курс був нижчий, ось тобі і всі цифри. Погугли, він правий, журналісти не раз зазначали цей парадокс, що найкраще (фінансово) українці жили при януковичі, в тому і парадокс
+
+15
norma3
norma3
8 червня 2026, 13:55
#
Як сумно за нашу краіну і за наших людей. Молодь ще може поживе, а багато пенсіонерів проживають у злиднях, маючи пенсію від 2600 до 4200 гривень.
+
+15
BigBend
BigBend
8 червня 2026, 14:15
#
Яку країну побудували — в такій і живуть. Хай згадують, як голосували за Януковича, Кучму чи генсеків.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
8 червня 2026, 14:25
#
У 2026 році неоподатковуваний мінімум у Польщі (kwota wolna od podatku) становить 30 000 злотих на рік. Усе, що ви заробляєте понад цю суму, оподатковується за базовою ставкою 12% (до 120 000 злотих річного доходу) та 32% (сума понад 120 000 злотих).
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 14:37
#
Різниця в тому, що в Польщі люди реально будуть отримувати таку мінімалку, а в україні все лише на папері: зростання ввп, розвиток економіки, реформи, середня зп, інфляція і все інше, паперова країна україна
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