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8 червня 2026, 14:42

Міноборони пропонує переглянути зарплати військовим

Міністерство оборони має дефіцит фінансового ресурсу для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Про це представники Міноборони повідомили під час засідання Бюджетного комітету Верховної Ради, пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Міністерство оборони має дефіцит фінансового ресурсу для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

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За словами учасників засідання, наприкінці року відомство, ймовірно, знову звертатиметься по додаткове фінансування. Водночас питання підвищення зарплат військовим наразі планують вирішувати в межах наявного ресурсу власного бюджету Міноборони.

Як зазначалося на комітеті, дискусію щодо цього питання мають завершити сьогодні, після чого відповідні пропозиції будуть представлені уряду.

Які суми обговорюють

Окремо обговорюється підвищення виплат для військовослужбовців, які зараз отримують найменше — близько 20 тис. грн. В уряді працюють над тим, щоб збільшити цей рівень щонайменше до понад 30 тис. грн.

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Водночас таке рішення мають ухвалити без впливу на інші тарифні розряди. Очікується, що остаточне рішення може бути прийняте найближчим часом.

Під час обговорення також пролунала позиція, що коштів у бюджеті недостатньо, а мінімальний рівень грошового забезпечення військових потрібно підвищувати. Зокрема, йдеться про можливість збільшення мінімальної зарплати військовослужбовців щонайменше на 10 тис. грн за рахунок перерозподілу наявних бюджетних ресурсів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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