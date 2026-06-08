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8 червня 2026, 14:36

США хочуть стати співвласниками OpenAI та Anthropic

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість прямих інвестицій держави в провідних розробників штучного інтелекту. Очікується, що це може пом'якшити суспільне занепокоєння розвитком технологій та залучити пересічних громадян до розподілу прибутків. Деталі масштабного плану оприлюднило виданняFinancial Times.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість прямих інвестицій держави в провідних розробників штучного інтелекту.

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Очікується, що такий крок допоможе зменшити зростаючу тривогу виборців щодо масових звільнень через автоматизацію напередодні прийдешніх проміжних виборів до Конгресу.

Президент США заявив журналістам, що обговорює із керівництвом найбільших ШІ-компаній концепцію, за якою федеральний уряд фактично стає їх партнером. Деталі цього плану представники OpenAI, Anthropic та xAI будуть обговорювати у Білому домі вже наступного тижня.

Консенсус лівих і правих: чому ідея стала популярною

Ідея державного капіталу в технологічному секторі несподівано об'єднала протилежні політичні табори. Поштовхом до активних обговорень став законопроєкт прогресивного сенатора Берні Сандерса. Він запропонував ввести одноразовий 50% податок на акції ШІ-лабораторій, щоб наповнити державний суверенний фонд.

Хоча ідея Сандерса викликала обурення серед венчурних інвесторів Кремнієвої долини, які назвали це «слайдом до соціалізму», сам Трамп визнав, що концепція прямого партнерства суспільства та бізнесу резонує з його виборцями.

Треба зазначити, що Білий дім уже має успішний досвід такого партнерства, зокрема він володіє 10% акцій напівпровідникового гіганта Intel.

Юридичні експерти попереджають, що отримання урядом часток у приватних IT-гігантах перед їхнім виходом на біржу може змінити правила гри на світовому ринку, але водночас створює структурний конфлікт інтересів для антимонопольних органів у майбутньому.

Що це означає для глобальних інвесторів

Для світового ринку партнерство уряду США з ШІ-гігантами — це сигнал, що держава бере ці компанії під своє крило та гарантує їм фінансову та медійну підтримку. Оскільки OpenAI та Anthropic готуються до історичних виходів на біржу з оцінками у трильйони доларів, їхні акції миттєво стануть найбажанішим активом для інвесторів.

Для українців, які інвестують в іноземні акції через міжнародних брокерів, це дуже важливий тренд для аналізу довгострокових портфелів. Поєднання державної підтримки США та вибухового розвитку штучного інтелекту може повністю перекроїти глобальний фондовий ринок.

Читайте також: Глава OpenAI засумнівався, що ШІ призведе до «апокаліпсису на ринку праці»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 15:05
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Окрім всього сказаного вище, частка держави в компанії також означає, що компанія може стати інструментом політичних ігор держави, держава може мати контрольний або блокуючий пакет акцій і користуючись своїм положенням вимагати виплат дивідендів, котрі будуть мільярдними, а техкомпанії тому і зростають швидко, бо не платять диви, а реінвестують все назад в бізнес, тож це може додатково сповільнити розвиток цих двох компаній, тому це багато чого означає, окрім вищезазначених плюсів.
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