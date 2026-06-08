Україна отримала від ЄС черговий транш на 2,8 мільярда євро: куди підуть гроші?

Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро . Ці кошти допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування ключових державних функцій в умовах війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України .

Цей платіж став уже сьомим траншем у межах чотирирічної програми підтримки Ukraine Facility. Завдяки йому загальний обсяг фінансування, наданого Брюсселем за цим механізмом з березня 2024 року, досяг позначки у понад 29,5 мільярда євро.

Куди підуть гроші та які умови виконав Київ

Як зазначили в уряді, залучені кошти будуть спрямовані на покриття нагальних соціальних та гуманітарних потреб державного бюджету. Зокрема, йдеться про виплати заробітних плат бюджетникам, підтримання роботи лікарень, шкіл та соціальних служб.

Варто зауважити, що безпосередньо на рахунки Міністерства фінансів надійшло 2,6 мільярда євро. Різниця в сумах пояснюється плановим поверненням раніше наданого Україні авансового фінансування.

Виділення цих грошей стало можливим після того, як європейські партнери підтвердили успішне виконання Україною чергового пакета структурних реформ.

Київ виконав 11 ключових індикаторів у таких важливих сферах:

управління державними фінансами та боротьба з корупцією;

реформування судової системи та розвиток фінансових ринків;

покращення бізнес-клімату та підтримка людського капіталу;

трансформація енергетичного та аграрного секторів;

цифровізація держпослуг та зелений перехід.

Європейська комісія позитивно оцінила темпи реформ в Україні. Завдяки успішному виконанню умов, Брюссель продемонстрував гнучкість і дозволив зарахувати декілька індикаторів із випередженням графіка, що значно прискорило виділення коштів.

Що це означає для держбюджету та курсу гривні

Для звичайних українців отримання такого траншу — це насамперед гарантія того, що держава зможе без затримок виплачувати пенсії, зарплати вчителям та медикам, а також забезпечувати соціальні допомоги в найближчі місяці.

Крім того, приплив значного обсягу євровалюти є потужним фактором підтримки для Національного банку, оскільки допомагає стримувати тиск на золотуалютні резерви та зберігати стабільність курсу гривні.

Наразі загальна сума, виділена за першим компонентом програми Ukraine Facility (пряма підтримка бюджету), вже покриває майже 77% від усього запланованого ліміту. Це підтверджує високий рівень довіри західних партнерів до фінансової політики України.

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