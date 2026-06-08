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8 червня 2026, 15:10

Україна отримала від ЄС черговий транш на 2,8 мільярда євро: куди підуть гроші?

Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро. Ці кошти допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування ключових державних функцій в умовах війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро.

Цей платіж став уже сьомим траншем у межах чотирирічної програми підтримки Ukraine Facility. Завдяки йому загальний обсяг фінансування, наданого Брюсселем за цим механізмом з березня 2024 року, досяг позначки у понад 29,5 мільярда євро.

Куди підуть гроші та які умови виконав Київ

Як зазначили в уряді, залучені кошти будуть спрямовані на покриття нагальних соціальних та гуманітарних потреб державного бюджету. Зокрема, йдеться про виплати заробітних плат бюджетникам, підтримання роботи лікарень, шкіл та соціальних служб.

Варто зауважити, що безпосередньо на рахунки Міністерства фінансів надійшло 2,6 мільярда євро. Різниця в сумах пояснюється плановим поверненням раніше наданого Україні авансового фінансування.

Виділення цих грошей стало можливим після того, як європейські партнери підтвердили успішне виконання Україною чергового пакета структурних реформ.

Київ виконав 11 ключових індикаторів у таких важливих сферах:

  • управління державними фінансами та боротьба з корупцією;

  • реформування судової системи та розвиток фінансових ринків;

  • покращення бізнес-клімату та підтримка людського капіталу;

  • трансформація енергетичного та аграрного секторів;

  • цифровізація держпослуг та зелений перехід.

Європейська комісія позитивно оцінила темпи реформ в Україні. Завдяки успішному виконанню умов, Брюссель продемонстрував гнучкість і дозволив зарахувати декілька індикаторів із випередженням графіка, що значно прискорило виділення коштів.

Що це означає для держбюджету та курсу гривні

Для звичайних українців отримання такого траншу — це насамперед гарантія того, що держава зможе без затримок виплачувати пенсії, зарплати вчителям та медикам, а також забезпечувати соціальні допомоги в найближчі місяці.

Крім того, приплив значного обсягу євровалюти є потужним фактором підтримки для Національного банку, оскільки допомагає стримувати тиск на золотуалютні резерви та зберігати стабільність курсу гривні.

Наразі загальна сума, виділена за першим компонентом програми Ukraine Facility (пряма підтримка бюджету), вже покриває майже 77% від усього запланованого ліміту. Це підтверджує високий рівень довіри західних партнерів до фінансової політики України.

Читайте також: Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,8 мільярда євро для України

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+30
TAN72
TAN72
8 червня 2026, 15:14
#
На проедание
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 15:25
#
Депутатами, міністрами, їх замами, родичами, а також силовиками ухилянтами, котрі ненавчені воювати, саме так
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 15:26
#
Як куди, ще стільки Династій можна побудувати, стільки премій виписати самим собі, стільки яхт купити, ще не у всіх готелях Монако наші чинуші були, тут справ ще купа, тому ви холопи воюйте там собі, а нам царькам не заважайте
+
+36
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 15:28
#
Рівно поки гроші нам дають — от стільки і буде тривати ця війнушка (війнушка — бо на війні ворог ворогу не допомагає своєю територією продавати нафту і газ, а також регулярно завдає ударів по мостах, вокзалах та центрах прийняття рішень, чого в поточній війнушці немає)
+
+15
profili
profili
8 червня 2026, 15:51
#
Даже если бы Украина не выполнила ни одного требования, деньги всё равно дали бы.
А теперь представьте, что война закончилась. Кто будет отдавать кредиты? Правнуки до 15 поколения?
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 червня 2026, 16:11
#
Всі хто не зовсім неповноцінний — поїдуть з україни, куди завгодно, аби не тут, всі хто не хоче вчити мову, переїжджати і тд — залишаться і будуть платити, ну і чиновники постараються якомога подовше тримати кордони зачиненими, бо всі все прекрасно розуміють, проблема тільки під яким соусом будуть подавати зачинені кордони у випадку заморозки чи закінчення війни
+
0
korvin29
korvin29
8 червня 2026, 17:23
#
Но, у закрытых границ есть и нюанс, в Украину не будут возвращаться те, кто уже выехал. А так, я согласен со многим, что Вы написали под этим постом.
+
+30
PavloSV
PavloSV
8 червня 2026, 16:14
#
«Управління державними фінансами та боротьба з корупцією» — Двушки на москву не просто так ходили. Міндіч в захваті, давайте ще транш.
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