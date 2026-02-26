Уряд Польщі взявся за Карту поляка: посилять правила та введуть нові вимоги для заявників

МЗС Польщі готує зміни до закону про Карту поляка. Влада хоче посилити правила, скоротити пільги та ввести нові вимоги для заявників. Проєкт вже внесено до реєстру законодавчих робіт уряду, пише The-Warsaw.

Про що йде мова в документі

Згідно з опублікованим документом, мета — зробити процедури більш суворими для кращого захисту безпеки та інтересів Польщі. Крім того, влада переглядає список прав і виплат, які отримують власники Карти поляка. Деякі з них змінять або взагалі скасують.

Одне з головних нововведень — скасування можливості отримувати Карту поляка на підставі довідки від польської або полонійної організації про те, що заявник три роки брав участь у діяльності на користь польської культури або на користь польської нацменшини.

За версією МЗС, ці довідки багато років викликають суперечки, тому «сумнівний» механізм хочуть прибрати.

Також зникне можливість видавати Карту поляка «за особливі заслуги перед Польщею», якщо у людини немає документів про польське походження. У законі прямо пропишуть і те, що люди, які колись відмовилися від польського громадянства, не зможуть претендувати на Карту поляка.

Змінюється і фінансова допомога для власників Карти. Зараз допомогу виплачують протягом перших дев’яти місяців перебування в Польщі. Нинішній уряд пропонує виплачувати її один раз — вже після отримання ПМП, і через воєводу, а не старосту.

Ще одне нововведення — платний збір за розгляд заяви на видачу Карти поляка, продовження її терміну або заміну документа. Офіційно — через великі обсяги роботи. Обіцяють, що розмір збору буде порівнянним з іншими подібними платежами.

Уряд планує прийняти нові правила ще в першій половині поточного року.

Скасування спецзакону

У Польщі завершується епоха окремого правового режиму для українських біженців, що діяв з початку повномасштабної війни. Президент країни підписав закон, який скасовує спеціальні положення і переводить українців на загальні правила тимчасового захисту іноземців. Зміни почнуть застосовуватися вже з 5 березня і торкнуться насамперед реєстрації, легальності перебування та доступу до виплат