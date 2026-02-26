Альтернативи депозитам у 2026 році: де отримати вищу дохідність

Депозити залишаються найпопулярнішим інвестиційним інструментом українців. Це зручний і зрозумілий інструмент, але, на жаль, далеко не найвигідніший. «Мінфін» вирішив розібратись, які активи можуть замінити банківський вклад, не потребують глибоких фінансових знань, але при цьому забезпечують кращі заробітки.

Відповідно до останньої статистики НБУ, громадяни тримають строкові вклади майже на 467 млрд грн. Для порівняння: на початку минулого року ця сума становила 417 млрд грн. Таким чином, приблизно за рік вона зросла на 50 млрд грн, або ж на 12%.

Зважаючи на те, що інфляція в Україні минулого року становила близько 8%, можна констатувати, що приріст депозитів впевнено випереджає її. Частково це можна пояснити нарахованими відсотками за попередні вклади, але також і чистим приростом коштів.

Українська банківська система продемонструвала стійкість під час повномасштабної війни, у жодного великого банку не виникло проблем із ліквідністю, вони продовжували розвивати сучасні сервіси. Відкрити депозит практично у всіх банках, що орієнтуються на масовий сегмент можна дистанційно, за декілька кліків. Держава гарантує повернення всього вкладу, незалежно від суми. За бажанням можна відкрити депозит із можливістю часткового чи повного зняття коштів до завершення строку.

У депозитів є ціла низка переваг і фактично один ключовий недолік — невисока дохідність. В середньому за гривневими вкладами на рік вона становить 13,09%, а найвищі ставки, які пропонують громадянам, — до 16,5% на рік. При цьому цей заробіток оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто зменшується майже на чверть. Якщо вирахувати податки, то середня «чиста» ставка за депозитами виявиться трохи більшою за 10%. Це все ще більше прогнозованої інфляції, але лише на декілька відсотків. При цьому, після рішення Нацбанку знизити облікову ставку з 15,5% до 15%, очікується і скорочення дохідності вкладів.

«Мінфін» вирішив проаналізувати, які інструменти можна розглянути у якості альтернативи депозитам. Вони не повинні бути складними в управлінні, їх не повинно бути складно купити, і при цьому вони мають забезпечувати кращі заробітки.

ОВДП

Державні облігації набули беззаперечної популярності останніми роками. Громадяни тримають цих паперів майже на 128 млрд грн. Це приблизно в три з половиною рази менше, ніж на строкових депозитах, але облігації демонструють значно вищу динаміку приросту.

Ще рік тому їх на руках у фізосіб було на 84,5 млрд. Тобто за 12 місяців приріст склав 43,5 млрд грн, а це понад 50%. А якщо подивитись на показники трирічної давнини, то тоді у громадян облігацій було на 32,8 млрд грн. Тобто з того часу інвестиції в ці папери зросли майже в 4 рази.

Секрет популярності ОВДП в тому, що вони максимально схожі на депозити, тільки кращі. Якщо у випадку з вкладами інвестор позичає гроші банку, то з облігаціями — уряду. Позичальники, зі свого боку, гарантують наперед визначену дохідність.

Як відкрити депозит, так і купити облігації можна у мобільному застосунку. Часто це додатки одних і тих самих банків, до яких громадяни вже звикли.

Повернення коштів в обох випадках гарантує держава. Тільки для вкладів — через ФГВФО, а для облігацій це робить безпосередньо уряд.

Головна ж перевага ОВДП — у вищій дохідності та відсутності оподаткування доходів. На останньому ж аукціоні Міністерство фінансів розмістило облігації з погашенням приблизно через рік зі ставкою 15,34%, і це «чиста» дохідність. Очікується, що надалі ставка за облігаціями буде йти донизу через високий попит на папери, відносно низьку інфляцію та монетарну політику регулятора. Тому зараз може бути зручний час, аби зафіксувати дохідність.

REIT-фонди

Це фонди спільних інвестицій в нерухомість. Фактично велика група інвесторів складають свої кошти у «спільний кошик», а фонд за ці гроші купує нерухомість та здає її в оренду. Якщо безпосереднє придбання нерухомості потребує залученості інвестора в управління об'єктом, то купівля сертифікатів фонду забезпечує пасивний дохід, подібно до депозитів, але з декількома перевагами. Важливо додати, що діяльність таких фондів жорстко контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

REIT-фонди мають два джерела доходів для вкладників — завдяки орендній платі та подорожчанню самої нерухомості. Як відзначає фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин, саме в цьому головна перевага цих фондів. «У банківських вкладах саме „тіло“ депозиту з'їдає інфляція, і для примноження лишаються лише відсотки», — наголошує він.

Для прикладу, S1 REIT має у своєму портфелі два фонди — S1 ВДНГ та S1 Obolon. Перший інвестує у готовий прибутковий будинок та має заплановану дохідність 8,2% річних у доларах. Однак, констатують в компанії, фактична дохідність фонду випереджає прогноз — загальна річна дохідність, з огляду на оренду та капіталізацію, за фондом S1 ВДНГ, за результатами минулого року, склала 16,9% в доларах*.

Фонд S1 Obolon вкладає кошти інвесторів у прибутковий будинок, який наразі знаходиться на фінальній стадії будівництва. Лише з квітня до кінця минулого року вартість його сертифікатів зросла на 8,29% у доларах. В майбутньому ж фонд почне приносити прибутки і завдяки оренді.

Окрім вищої дохідності, REIT-фонди мають й інші переваги, порівнюючи з депозитами. Так, за строковими депозитами зазвичай не передбачена можливість дострокового зняття частини коштів, а якщо така можливість і є, то це призведе до втрати дохідності за рештою вкладу. «У випадку ж із інвестиційними фондами нерухомості, вам доступна опція продажу частини своїх сертифікатів за ринковою вартістю на момент угоди день в день. Ви нічого не втрачаєте і можете гнучкіше керувати власним капіталом», — пояснює Вадим Павлушин.

Вибираючи депозит, інвестор має вирішити: захистити свій капітал від девальвації гривні, розмістивши кошти на валютному вкладі, чи обрати гривневий. Валютні депозити мають низьку відсоткову ставку, тоді як гривневі — вищу, проте завжди залишається ризик девальвації. А ось у REIT-фонді, говорить Вадим Павлушин, попри розрахунки в гривні, дохідність формується у доларах, адже нерухомість традиційно оцінюється в доларовому еквівалентні. Так само і дивіденди, які формуються від орендних платежів, які, згідно договорів, індексуються до курсу долара.

Важливо і те, що дивідендний дохід у REIT-фондах оподатковується за нижчою ставкою, порівнюючи з депозитами, — 9% ПДФО та 5% військового збору. Доходи ж, отримані від капіталізації нерухомості, потрібно буде сплатити лише після продажу сертифікатів, а це означає, що тривалий час можна заробляти на рості вартості активів без додаткових витрат.

Фонди інвестицій в землю

Подібно до інвестицій в нерухомість, купівля земля також потребує безпосереднього залучення власника в управління активом — підбір кращої ділянки, пошук орендаря, контроль за її використанням тощо. Однак і тут є варіанти отримання пасивного прибутку.

Наприклад, компанія Твоє Коло створила інвестиційний фонд «Твоє Коло. Реінвестиція» У ньому орендні платежі вкладаються у розширення придбаних площ. Разом із подорожчанням самих ділянок це має забезпечувати заплановану прибутковість 15% у доларах. Фактична дохідність може суттєво випереджати очікувану — минулого року вона сягнула майже 25% у доларах.

Зараз ринок землі перебуває на стадії розвитку, і тому, пояснюють у компанії, земля залишається недооціненою і може демонструвати стрімке зростання вартості. Особливо активне зростання прогнозується після завершення війни та покращення умов для сільського господарства та експорту продукції.

Капіталізація активів фонду відбувається насамперед завдяки загальному тренду на подорожчання земельних ділянок, але, як пояснюють у Твоє Коло, їхня стратегія полягає у консолідації масивів якісних ділянок. Це робить землю цікавішою як для орендарів, так і для інших інвесторів, як наслідок — землі фонду зростають в ціні швидше, ніж в середньому на ринку.

Мінімальна сума входу у фонд визначається законодавством — потрібно придбати щонайменше 122 інвестиційних сертифікати. У фонді «Твоє Коло. Реінвестиція» станом на лютий цього року вартість сертифіката становить 1 326 грн, отже, мінімальний поріг входу трохи більше 161 тис. грн. При цьому рік тому один сертифікат коштував 1 043 грн — ціна зростає через подорожчання землі.

Комісії за придбання сертифікатів фонду відсутні. Якщо ж інвестор захоче продати ці папери достроково, це можна зробити декількома способами. Найпростіший — дати доручення своєму брокеру виставити сертифікати на біржу. Другий варіант — зворотний викуп через Твоє Коло, компанія допоможе знайти зустрічну сторону угоди. Третій варіант — самостійно знайти покупця.

У разі продажу сертифіката через брокера, комісія становитиме до 1%, а якщо знайти покупця самостійно — витрати можуть бути мінімальними — на рівні 0,2−0,4%. Таким чином, повністю чи частково вийти з інвестиції можна без особливих витрат.

Фонди «Твоє Коло» надають високу безпеку збереження активів. Як пояснюють в компанії, відповідно до законодавства, активи пайового фонду не є власністю Компанії з управління активами (КУА). Вони належать безпосередньо інвесторам.

Діяльність фондів жорстко контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Та навіть якщо КУА припинить існування або втратить ліцензію, активи фонду не зникнуть — НКЦПФР призначить іншу ліцензовану компанію для подальшого управління фондом або ініціює процедуру ліквідації самого фонду. В останньому випадку майно (земля) буде розпродано за ринковою ціною, а всі отримані кошти пропорційно розподілені між власниками сертифікатів.

«У разі будь-яких форс-мажорів із керуючою компанією, інвестор залишається власником своїх інвестиційних сертифікатів. Це аналогічно тому, як при банкрутстві брокера ваші акції Apple залишаються вашими: змінюється лише особа, яка обслуговує ваш рахунок», — пояснює комерційний директор Твоє Коло Єгор Лісничий.

Недержавні пенсійні фонди

Це спосіб стратегічних заощаджень впродовж тривалого періоду. Принцип недержавних пенсійних фондів полягає в тому, що його учасник вносить регулярні платежі, фонд ці кошти акумулює, інвестує та забезпечує їх зростання. Коли ж настає визначений пенсійний вік, фонд починає виплачувати накопичені кошти.

Формально НПФ досить популярні — рахунки в них мають майже 900 тис. українців. Але в переважній більшості випадків ці рахунки відкривались компаніями і кошти на них практично не надходили. За оцінками експертів, лише кожен десятий учасник НПФ самостійно відкрив у ньому рахунок.

Один із недоліків НПФ полягає в тому, що вони інвестують кошти переважно в інструменти, до яких їхні клієнти мають доступ і самостійно. Переважно це ОВДП та депозити, рідше — нерухомість, дорогоцінні метали, акції, корпоративні облігації.

За даними АЦПО, серед 46 НПФ найбільшу дохідність за останній рік продемонстрував фонд Соціальний стандарт — 19,7%, на другому місці ВСІ — 18,2%. Водночас переважно дохідність великих фондів знаходиться в межах 13−15% річних. Тобто це ті показники, які можна було перевершити придбанням ОВДП, хоча, порівнюючи з депозитами, ці відсотки вищі.

За такої дохідності звертатися до НПФ є сенс в тому випадку, якщо у людини є проблеми з фінансовою дисципліною, адже фонд забезпечить накопичення впродовж тривалого часу і не дозволить завчасно витратити гроші. В інших випадках, можна самостійно вибирати ті активи, які не потребують значного особистого контролю, але принесуть дохід, що перевищує депозити.

*Інвестиції у фонди «S1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів у майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.