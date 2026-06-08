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8 червня 2026, 10:46

Сім'я Трампа заробить на стейблкоїні USD1 $150 млн — Bloomberg

Проєкт World Liberty Financial, співзасновниками якого є Дональд Трамп та його сини, може принести сім'ї президента США близько $150 млн доходу до кінця року. Про це пише Bloomberg.

Проєкт World Liberty Financial, співзасновниками якого є Дональд Трамп та його сини, може принести сім'ї президента США близько $150 млн доходу до кінця року.
Фотограф: Gabby Jones/Bloomberg

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Основне джерело прибутку

За оцінкою Bloomberg, основним джерелом прибутку стане стейблкоїн USD1, що випускається платформою.

Проєкт під брендом Трампа отримує відсотковий дохід від управління резервами, які забезпечують випуск USD1 — короткострокові державні облігації США та грошові депозити.

Капіталізація токена USD1, що з'явився в 2025 році, вже перевищила $4,6 млрд, що робить токен одним із п'яти найбільших доларових стейблкоїнів у світі.

За даними Bloomberg, близько 87% USD1 розміщені на гаманцях найбільшої у світі за обсягом торгів криптобіржі Binance. Зростанню популярності активу сприяла підтримка з боку Binance.

Торговий майданчик запропонував своїм клієнтам програму лояльності та нульові комісії для низки торгових пар із USD1, що допомогло залучити додаткову ліквідність, пише інформаційне агентство.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, бізнес World Liberty Financial, пов'язаний зі стейблкоіном USD1, оцінюється приблизно в $1,7 млрд. Частка родини Трампа становить близько $630 млн.

За оцінкою агентства, за час активної експансії на крипторинок цифрові активи принесли сім'ї Трампа понад $1,4 млрд чистого прибутку — це близько однієї п'ятої загального капіталу сімейства ($7,8 млрд).

Раніше дані ончейн-платформ BitInfoCharts і Wayback Machine показали, що за перші 500 днів другого президентського терміну Дональда Трампа кількість біткоїн-адрес зі статусом мільйонерів знизилася на 45 904.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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