Попит на імпортні авто з пробігом знизився: топ-10 моделей травня

Впродовж травня український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 18% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Які авто завозили

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 58% (у трав. 2025р. вони охоплювали 48%).

Далі йдуть

дизельні — 19% (21% у травні 2025 р.);

електромобілі — 11% (22% у травні 2025 р.);

гібриди — 9% (6% у травні 2025 р.);

авто з ГБО — 3% (3% у травні 2025 р.).

Який середній вік авто

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери становить — 9,4 року.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

VW Golf — 825 од.;

VW Tiguan — 737 од.;

NISSAN Rogue — 645 од.

AUDI Q5 — 587 од.;

SKODA Octavia — 555 од.

RENAULT Megane — 547 од.

FORD Escape — 410 од.

VW Passat — 392 од.;

NISSAN Qashqai — 347 од.;

MAZDA CX5 — 331 од.

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