Впродовж травня український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 18% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
8 червня 2026, 10:12
Попит на імпортні авто з пробігом знизився: топ-10 моделей травня
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Які авто завозили
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 58% (у трав. 2025р. вони охоплювали 48%).
Далі йдуть
- дизельні — 19% (21% у травні 2025 р.);
- електромобілі — 11% (22% у травні 2025 р.);
- гібриди — 9% (6% у травні 2025 р.);
- авто з ГБО — 3% (3% у травні 2025 р.).
Який середній вік авто
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери становить — 9,4 року.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- VW Golf — 825 од.;
- VW Tiguan — 737 од.;
- NISSAN Rogue — 645 од.
- AUDI Q5 — 587 од.;
- SKODA Octavia — 555 од.
- RENAULT Megane — 547 од.
- FORD Escape — 410 од.
- VW Passat — 392 од.;
- NISSAN Qashqai — 347 од.;
- MAZDA CX5 — 331 од.
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Джерело: Мінфін
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