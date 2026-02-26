Рейтинг стійкості: Креді Агріколь виривається в лідери, а monobank стрімко нарощує депозити

«Мінфін» підготував оновлений Рейтинг стійкості банків , визначивши, яку з фінустанов можна вважати найнадійнішою, до кого прихильні експерти та чи відрізняється їхня позиція від вподобань українців, які розміщують власні заощадження.

Депозити зростають і тримають темп

За підсумками минулого року, загальна сума коштів громадян у банківській системі сягнула 1,407 трлн грн. Це приблизно на 196 млрд, або на 14%, більше, ніж рік тому. Зважаючи на минулорічну інфляцію у 8%, можна констатувати, що приріст грошей випередив їх знецінення. А ось середня заробітна плата, за даними Держстату, торік додала 13,8% — практично стільки ж, як і приріст коштів у банках. Тому можна побачити чіткий взаємозв'язок між збільшенням коштів на руках у населення та на його рахунках.

Якщо подивитись на показники 2024 року, то кошти громадян у банківській системі зросли на 150 млрд, — і тоді це було також близько 14%. Таким чином, темпи надходжень грошей від фізосіб залишаться на стабільному рівні.

Оглядачі часто звертають увагу на те, що переважна більшість коштів населення в банках — це кошти на поточних рахунках або депозитах на вимогу. Наразі вони становлять близько 67% від загальної суми. Водночас у банках на ці показники дивляться спокійно, пояснюючи, що ці кошти вони так само можуть використовувати у своїй діяльності, як і строкові вклади.

Як відзначають в НБУ, у банківській системі збільшувалась частка гривні населення, порівнюючи з валютою. Гривневий приріст за рік склав 18,6%, а валюти стало більше лише на 9,5%. При цьому у гривні приріст строкових вкладів був навіть швидшим, ніж на поточні рахунки. А ось у валюті громадяни збільшували частку тих коштів, які могли відразу забрати.

Тут даються взнаки вищі ставки за депозитами у гривні. Наразі середня дохідність таких річних вкладів близько 13%, що (зважаючи на оподаткування), хоча й несуттєво, та все ж випереджає інфляцію. А ось у доларах та євро середня річна ставка майже символічна — відповідно 1,24% та 0,63%. За цих умов немає особливого сенсу «заморожувати» валюту в банку, і багато хто обирає тримати її просто на картці чи «під матрацом».

Після зниження облікової ставки НБУ з 15,5% до 15% банки увійшли в період поступового зниження дохідності вкладів. Водночас хвилюватися за ліквідність їм не доводиться. Про це, наприклад, свідчить те, що фінустанови практично не користуються кредитами рефінансування. За даними НБУ, на кінець року їх використовували лише два невеликі банки.

Заробітки на максимумі

Значні фінансові надходження дозволяють банкам мати стабільні заробітки. За підсумками минулого року, загальний заробіток системи після оподаткування склав 126,7 млрд грн. Для порівняння: минулого року ця сума була близько 91 млрд грн, а у 2024 році — 83 млрд грн.

Лідером тут традиційно залишається Приватбанк, який заробив за рік 29,1 млрд грн. Щоправда, це виявилось на 27,6% менше, ніж роком раніше.

Натомість суттєво покращили свої фінансові результати інші держбанки. Заробіток Ощада зріс вдвічі, сягнувши 16,6 млрд грн, а Укрексім покращив цей показник у понад три рази — до 8,8 млрд.

Серед банків із іноземним капіталом найуспішнішим виявився Райффайзен. Йому вдалося збільшити свої прибутки у 2,5 раза — до 10,7 млрд. Майже не відстає від нього лідер серед приватних банків Універсал (на його базі працює monobank), доробок фінустанови сягає 10,3 млрд грн, а приріст майже такий самий, як у Райфа.

Загалом із 60 банків 17 заробили минулого року понад мільярд гривень. Збитки зафіксовано у 6 установ, але суми, порівнюючи із загальними доходами системи, незначні. Найвідчутніше «в мінус» пішов ПІН Банк — на 63,2 млн грн.

Кредитів все ще не вистачає

За даними НБУ, обсяг чистих кредитів банківського сектору лише за останній квартал зріс на 7,5%, а загалом минулого року — на третину. При цьому фіксується зростання кредитування як компаній, так і населення.

Водночас, якщо подивитись на структуру активів банків, то частка кредитування виявиться відносно незначною. У загальній структурі позики суб'єктам господарювання займають 19%, а громадянам — 7,4%. Натомість 25% активів припадає на ОВДП, 19% — на депозитні сертифікати, і ще 17% — це кошти у НБУ та інших банках.

Активи, що забезпечують пасивні заробітки банкам, продовжують зростати. Торік портфель ОВДП зріс на 4,9%, а обсяги депозитних сертифікатів — на 42%.

Як наголошує колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, частка відсоткових доходів банків, отримуваних ними від держави, зросла до 56−58%, проти 30% у 2020 році. За період із 2022 року до вересня 2025 року банки загалом отримали від держави 650 млрд грн відсоткових доходів, наголошує він.

За словами експерта, за час повномасштабної війни коефіцієнт депозити/кредити погіршився вдвічі. Натомість в інших країнах із ринками, що формуються, даний коефіцієнт кратно вищий.

Хто потрапив до рейтингу стійкості

До свого рейтингу редакція відбирає вітчизняні банки, у яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. Ми враховуємо як строкові депозити, так і кошти на вимогу, чи залишки на карткових рахунках.

Порівнюючи із попереднім рейтингом, кількість учасників зросла. Бар'єр в 1 млрд грн коштів громадян подолав Асвіо Банк. А всі учасники попереднього рейтингу залишились у ньому — таким чином, зараз ми оцінювали 35 банків. Зростання кількості банків можна вважати очікуваною тенденцією на фоні загального збільшення коштів громадян у фінустановах.

Рейтинг стійкості

Переможець попереднього рейтингу — Райффайзен — не зміг втриматися на найвищій сходинці та поступився нею Креді Агріколь Банку. При цьому минулого разу місцями помінялись ці самі установи. Говорити про суттєве погіршення чи покращення показників якоїсь із них не доводиться — долю лідерства вирішили декілька сотих балу.

Першу п'ятірку рейтингу розділили між собою банки іноземних груп. Окрім вже згаданих установ, до неї потрапили Укрсиб, ОТП та Кредобанк. Минулого разу до топ-5 потрапив державний Укргаз, але цього разу «іноземці» витіснили його.

Натомість дві державні фінустанови в першій десятці. Це вже згаданий Укргаз та Приват. Вже традиційно в першій десятці і два приватні українські банки — Універсал та ПУМБ.

Найвідчутніше покращив своє місце у рейтингу банк Південний, піднявшись відразу на 9 сходинок. Через додаткові показники він на 11 місці, але в нього такий самий бал, як і у Прокредит банку, тому можна вважати, що вони ділять між собою десяту позицію.

Рейтинг стійкості

Оцінки експертів

Редакція традиційно просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. Участь в опитуванні взяли ICU, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Цього разу тут суттєво покращили свої позиції державні банки. Перша сходинка за Приватом, який, порівнюючи із попереднім рейтингом, піднявся на два щаблі. А слідом йдуть відразу 4 установи з однаковими оцінками. Троє з них «іноземці» (Укрсиб, Райффайзен, Прокредит), а також Ощад. Також у першій десятці Укргаз (7 місце).

Сенс та Укрексім на 12 та 13 місці відповідно, але лише через позицію в загальному рейтингу. Бали в них такі ж, як у приватних Універсалу та ПУМБу, що дозволяє говорити про розподіл між чотирма установами 10−13 місць.

Загалом оцінки експертів сюрпризів не принесли. На верхніх щаблях переважно ті самі установи, що й у загальному рейтингу, лише в іншому порядку. Порівнюючи із рейтингом за попередній квартал, значних зрушень тут так само не відбулося.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 4 квартал 2025 р. Місце за 4 кв. 2025 р. Зміна місця, порівнюючи з 3 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,7 1 +3 6 Укрсиббанк 4,56 2 -1 2 Райффайзен Банк 4,56 3 -1 3 Прокредит банк 4,56 4 +5 10 Ощадбанк 4,56 5 +1 12 Креді Агріколь Банк 4,41 6 -3 1 ОТП Банк 4,41 7 +1 4 Укргазбанк 4,41 8 -3 7 Кредобанк 4,26 9 -2 5 Універсал Банк 4,11 10 +2 8 ПУМБ 4,11 11 -1 9 Сенс Банк 4,11 12 +1 16 Укрексімбанк 4,11 13 -2 17 Банк Львів 3,81 14 0 18 Ідея Банк 3,67 15 +1 13 Таскомбанк 3,67 16 -1 15 Агропросперіс Банк 3,52 17 +3 23 Правекс Банк 3,37 18 0 14 Піреус Банк 3,37 19 -2 21 ВСТ Банк (Восток) 3,37 20 +2 24 Юнекс Банк 3,22 21 +3 20 Південний 3,07 22 -3 11 Банк Кредит Дніпро 3,07 23 -2 25 Акордбанк 2,78 24 +1 22 Банк Глобус 2,48 25 +2 33 Абанк 2,33 26 -3 19 Полтава Банк 2,33 27 -1 27 Асвіо Банк 2,33 28 нов. 29 Радабанк 2,04 29 -1 26 МТБ Банк 1,89 30 -1 28 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,89 31 -1 35 Банк Альянс 1,74 32 -1 30 Індустріалбанк 1,59 33 -1 34 Комінбанк 1,3 34 0 31 Кліринговий Дім 1,3 35 -2 32

Лояльність вкладників

Для визначення позицій банків у цій частині рейтингу «Мінфін» виходить із декількох чинників. Насамперед це частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний приріст коштів громадян. Тому кращі позиції не в тих банків, які мають на своїх рахунках найбільше коштів громадян (це кожен може перевірити в офіційній статистиці НБУ), а хто найактивніше залучає вклади. Завдяки цьому лідери за лояльністю досить часто змінюються — покращують місце ті банки, які розгортають активну рекламну кампанію чи підвищують ставки за депозитами.

Першу сходинку у цій категорії здобув Універсал (хоча, можна здогадатись, що здебільшого це заслуга mono). За останніми даними, на рахунках банку майже 105 млрд грн фізосіб. За цим показником Універсал — найбільший серед приватних фінустанов, і третій у всій банківській системі — попереду лише Приват та Ощад. Рік тому наші співвітчизники тримали в установі трохи менше 82 млрд грн, тобто за 12 місяців зростання склало 28%, що вдвічі випереджає середні показники на ринку.

Порівнюючи ж із попереднім кварталом, найвідчутніше зростання продемонстрував Південний, який злетів відразу на 4 сходинку із двадцять п'ятої у третьому кварталі. При цьому у нього такий самий бал, як у двох «іноземців» попереду, але нижча позиція у загальному рейтингу, інакше, був би на другому місці. На рахунках Південного фізособи тримають близько 20,6 млрд грн, це лише четвертий показник серед приватних установ, але, порівнюючи із попереднім кварталом, ця сума зросла на 3,3 млрд грн, а це означає приріст на 19% — більше, ніж загалом у банківській системі за рік.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників