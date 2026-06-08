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8 червня 2026, 13:10

Нове опитування у Британії щодо Brexit: як змістилися настрої виборців

Більшість громадян Великої Британії зараз проголосували б за повернення країни до Європейського Союзу. Нове соціологічне дослідження показало кардинальний зсув суспільних настроїв за десять років, що минули з моменту референдуму. Деталі опитування оприлюднило виданняBloomberg.

Більшість громадян Великої Британії зараз проголосували б за повернення країни до Європейського Союзу.

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Нові соціологічні дані вказують на те, що 52% британців вважають рішення вийти з ЄС помилковим і підтримують ідею повернення. Це дзеркальне відображення результатів референдуму червня 2016 року, коли аналогічна частка виборців висловилася за Brexit

Дослідження, проведене компанією Ipsos, демонструє серйозне розчарування суспільства в економічних наслідках самостійного шляху. Майже половина опитаних наполягає на проведені повторного плебісциту, хоча думки щодо термінів його проведення розділилися.

Електоральний та віковий розрив

Головною рушійною силою євроінтеграційних настроїв є молодь. Виборці, які за віком не брали участі у голосуванні десятирічної давнини або щойно досягли повноліття, майже одноголосно виступають за зближення Лондона з Брюсселем.
Водночас старше покоління залишається непохитним у своїх євроскептичних поглядах. Більш ніж половина британців віком від 55 років категорично проти відновлення членства. Окрім вікового чинника, суспільство залишається розділеним через низку чутливих компромісів.

Процес можливої реінтеграції ускладнюється кількома ключовими суперечностями:

  • принципові розбіжності у питаннях боротьби з нелегальною міграцією;
  • небажання виборців знову передавати частину законодавчих повноважень Брюсселю;
  • побоювання щодо необхідності сплачувати значні внески до бюджету ЄС.

Політичні аналітики наголошують, що реальний процес інтеграції може виявитися значно складнішим за цифри соцопитувань, оскільки за умов реального референдуму виборцям доведеться погоджуватися на жорсткі фінансові та митні правила ЄС.

Де інтереси Лондона та Брюсселя збігаються

Попри тривалі політичні суперечки навколо міграційного контролю, британці вже побачили сфери, де взаємодія з материковою Європою є життєво необхідною. Переважна більшість опитаних вважає інтереси обох сторін повністю сумісними у питаннях безпеки, колективної оборони, глобальної торгівлі та подолання кліматичних викликів.

Політичний директор Ipsos Кіран Педлі зазначає, що зміна суспільного настрою є очевидною, проте дебати про майбутнє відносин з Європою ще далекі від завершення.

Реальний політичний курс країни залежатиме від того, чи зможуть прихильники повернення запропонувати компромісний економічний план, який влаштує євроскептиків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
8 червня 2026, 14:25
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Або ж просто почекати ще 5 років. І абсолютно природним шляхом настрої молодших поколінь почнуть переважати над старшими. Також, за цей час сам ЄС реформує законодавство стосовно міграції та почне проводити більш жорстку та консолідовану глобальну політику, що суттєво збільшить його привабливість.
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