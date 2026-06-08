Пенсії можуть рахувати по-новому: Кабмін представить концепцію реформи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 червня 2026, 13:46

Пенсії можуть рахувати по-новому: Кабмін представить концепцію реформи

Кабінет Міністрів 8 червня на Раді коаліції має представити концепцію майбутньої пенсійної реформи. Про це пише Судова-юридична газета.

Кабінет Міністрів 8 червня на Раді коаліції має представити концепцію майбутньої пенсійної реформи.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У ВРУ очікують, що реформа має забезпечити справедливий механізм нарахування пенсій та їх індексації, а також усунути існуючі дисбаланси.

Раніше Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про роботу над пенсійною реформою, яка передбачає перехід від спецпенсій до професійних.

На переконання Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності.

Зараз спеціальні пенсії працюють по чітко заданих параметрах: треба мати 25 років стажу. Якщо є лише 24, то людина не отримає спеціальну пенсію і автоматично втрачається весь стаж. Натомість професійна пенсія дасть можливість мати накопичення вже після першого року професійних внесків.

Таким чином, це дозволить в тому числі виправити несправедливість щодо мобілізованих, зазначив Улютін.

«Окремо реформа виправить несправедливість щодо мобілізованих. Сьогодні військовий, який пройшов фронт і відслужив 2−3 роки, може взагалі не мати права на пенсію за вислугу, тому що закон вимагає мінімум 25 років служби. Ми пропонуємо, щоб навіть рік служби формував право на професійну пенсію. Для учасників бойових дій також розглядається окрема державна надбавка. Якщо мобілізований після війни вирішить залишитися на контракті, його професійна пенсія зростатиме разом із тривалістю служби», — зазначив Улютін.

У Мінсоцполітики наголошують, що професійні пенсії фінансуватимуться не з державного бюджету, а за рахунок додаткових накопичень, які сплачуватимуть роботодавці.

Щодо громадян, які вже отримують спеціальні пенсії, то вони нічого не втратять. Усі призначені виплати зберігатимуться, а для тих, хто зараз служить, перехід до нової системи буде поступовим: роки служби до запуску реформи рахуватимуться за старими правилами, після запуску — за новими.

Також зазначається, що якщо особа має більше, ніж половину стажу (понад 13 років), вони також будуть виходити на пенсію по правилах спеціальних пенсій.

«Відтак, перехід від спеціальних пенсій до професійних буде тривати певний час. Перехідний період може бути приблизно 12−13 років. Це відбуватиметься поступово для того, щоб люди, які будуть заходити в професію, могли накопичити професійні внески для своїх пенсійних виплат», — каже очільник Мінсоцполітики.

Законопроєкт, який запустить пенсійну реформу, зараз фіналізується. У відомстві завершують необхідні фінансові розрахунки, щоб систему була стійкою на десятки років. Реформу анонсують уже цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 68 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами