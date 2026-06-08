Комітет схвалив зміни до Бюджету-2026: на що витратять додаткові мільярди та як фінансуватимуть оборону

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає рекордне збільшення видатків на оборону та низку коригувань фінансування держорганів. Деталі майбутніх змін оприлюднила голова комітету Роксолана Підласа .

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Ключовим завданням цього законопроєкту є масштабне збільшення видатків на сектор безпеки та оборони — одразу на 1,56 трильйона гривень. Основним джерелом фінансування цих витрат стане пільговий кредит від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Support Loan. Проте під час підготовки документа до другого читання народні депутати вирішили скоригувати й інші статті видатків.

Реструктуризація видатків: що змінив комітет

Члени профільного комітету детально проаналізували урядові пропозиції та рекомендували парламенту внести низку змін до чинного закону про держбюджет.

Зокрема, пропонується:

розраховувати посадові оклади працівників НАБУ на основі прожиткового мінімуму у 3328 гривень (замість раніше пропонованих 3028 гривень), але в межах загального задекларованого бюджету Агентства;

зобов'язати Кабмін відновити роботу Державного дорожнього фонду у 2027 році у розмірі 25% від надходжень;

перерозподілити 10 мільйонів гривень на потреби апарату Держрибагентства (ці кошти спрямують на господарські потреби, а не на заробітні плати) без збільшення загального фінансування установи;

виділити додатково 559,1 мільйона гривень на апарат Міненерго за рахунок коштів Резервного фонду;

спрямувати з Резервного фонду 127,5 мільйона гривень на програми з ліквідації непрацюючих шахт;

додати 46,1 мільйона гривень на забезпечення діяльності Держенергонагляду також за рахунок Резервного фонду;

виділити Державному агентству з управління зоною відчуження додатково 599,1 мільйона гривень, з яких левова частка (525,1 мільйона гривень) піде на обслуговування об'єкта «Укриття»;

перерозподілити 95 мільйонів гривень на користь Національного комітету спорту інвалідів, не перевищуючи загальний обсяг видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати окремо проголосували за виділення додаткових 1,4 мільярда гривень, які підуть на виплати грошового забезпечення для співробітників Служби судової охорони.