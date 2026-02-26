Що буде з курсом долара і євро в Україні з 26 лютого по 4 березня?
26 лютого 2026, 16:48
Продають валюту заради ОВДП? Що відбувається на ринку (відео)
У новому випуску розбираємо ключові фактори, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку: завершення звітного місяця, поведінку імпортерів енергоносіїв, обсяги інтервенцій НБУ та активність населення перед новими розміщеннями ОВДП.
Кінець лютого традиційно підвищує напругу на міжбанку — бізнес закриває звітність, зростають обсяги операцій, а регулятору доводиться активніше згладжувати дисбаланси.
Чи зможе НБУ втримати долар у заявленому коридорі? Скільки резервів може бути витрачено цього тижня? І які рівні варто враховувати тим, хто купує або продає валюту — дивіться у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
