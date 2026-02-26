Комунальні витрати частково компенсують: які пільги діятимуть у 2026 році

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України напрацювало постанову Уряду, яка передбачає надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році, йдеться у повідомленні відомства.

Як надаватимуться пільги

Передбачено, що пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Очікується, що такі зміни дозволять підтримати саме ті категорії, які найбільше цього потребують.

Хто має право на пільги

Зокрема, з першого січня 2026 року право на пільги мають: