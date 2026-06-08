Нафта різко подорожчала після нових атак Ірану по Ізраїлю

Ціни на нафту підскочили, а ф'ючерси на акції США впали, реагуючи на нові атаки Ірану з Ізраїлю та Ізраїлю Лівану. Про це пишуть MarketWatch та CNBC .

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Як змінилися котирування

Зокрема, серпневі контракти на нафту марки Brent на початку торгів 8 червня зросли одразу на 3,6% щодо попереднього закриття, до $96,47 за барель, а ф'ючерси на американську нафту WTI на максимумі підскакували на 3,7%, до $93,9 за барель.

На момент публікації нафтові котирування трохи сповільнили зростання: Brent зростає на 2,64%, торгується $95,5; WTI додає 2,4%, до $92,7.

Падіння ф'ючерсів на американські акції

Ф'ючерси на американські акції тим часом упали. Контракти на S&P 500 втратили 0,2% (на мінімумі ввечері за Східним часом 7 червня вони падали на 0,4%, передає CNBC), на технологічний Nasdaq 100 — знижуються на 0,14% (вони також уповільнили падіння — знижувалися на 0,6%), ф'ючерси на індекс 0,2%.

Минулого тижня, 5 червня, всі основні американські фондові індекси закрилися поблизу своїх внутрішньоденних мінімумів, нагадує телеканал, — Nasdaq Composite при цьому обвалився більш ніж на 4%, зафіксувавши найбільше падіння за день із квітня 2025 року.

Загострення конфлікту

Напередодні ввечері ізраїльські військові повідомили, що Іран направив у бік Ізраїлю кілька балістичних ракет — подібна атака стала першою з моменту набуття чинності режимом припинення вогню на Близькому Сході 16 квітня. Ізраїл наніс удар у відповідь.