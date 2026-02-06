Головне за тиждень: валютні резерви на рекорді, обвал біткоїна, вкладення в ОВДП зросли

Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд

Cтаном на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними зросли до $57 660,3 млн, оновивши історичний максимум. Зазначається, що у січні міжнародні резерви збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Біткоїн під тиском: ринок перевіряє рівень $60 000