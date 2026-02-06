Головні фінансові новини за тиждень, 2−6 лютого.
Головне за тиждень: валютні резерви на рекорді, обвал біткоїна, вкладення в ОВДП зросли
Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд
Cтаном на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними зросли до $57 660,3 млн, оновивши історичний максимум. Зазначається, що у січні міжнародні резерви збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Біткоїн під тиском: ринок перевіряє рівень $60 000
У пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч.
Інвестиції громадян в ОВДП зросли на 44% за рік
Міністерство фінансів України звітує про значне зростання довіри до державних цінних паперів. Станом на кінець січня 2026 року, українці та вітчизняний бізнес стали одними з найактивніших інвесторів у державні облігації, що допомагає стабільно фінансувати бюджет країни в умовах війни.
Реальний ВВП України прискорив зростання до 3% наприкінці 2025 року — Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку валового внутрішнього продукту за IV квартал 2025 року. Українська економіка демонструє чіткий тренд на відновлення, показуючи найкращу динаміку за останні півтора року.
В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності
Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.
В Україні запровадять «білий список» Starlink. Допомагатиме у цьому SpaceX Маска
Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено.
«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу
Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар. Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.
