6 лютого 2026, 8:33

Біткоїн під тиском: ринок перевіряє рівень $60 000

У пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Біткоїн під тиском: ринок перевіряє рівень $60 000
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $66 370. За добу актив втратив 6%, за тиждень — майже 20%. Нагадаємо, що у жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080. Тобто біткоїн обвалився на 47% від свого історичного максимуму.

Ethereum опустився нижче $2 000 і наразі торгується на рівні $1 954. Падіння за останні 24 години становить 6,9%, а за тиждень — майже 29%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше падіння за добу і останні 7 днів у Solana — 11,99% та 30,37% відповідно.

За даними CoinGlass, за добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив $2,58 млрд. Під примусове закриття позицій потрапили понад 576 тисяч трейдерів.

Збитковість майнінгу

Майнінг біткоїна став збитковим — собівартість видобутку значно перевищує ринкову ціну. За даними сервісу Checkonchain, середня вартість видобутку одного біткоїна зараз становить близько $87 000.

Ринкова ціна біткоїна опустилася на 23% нижче рівня витрат на його видобуток. Подібний розрив між ціною та собівартістю виробництва традиційно спостерігався під час затяжних ринкових спадів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 5 лютого, біткоїн вранці торгувався на рівні $70 335.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

+
0
mega5
mega5
6 лютого 2026, 9:31
#
Даже с ценами на квартиры в Киеве такого проседания не было.
+
0
GRNG
GRNG
6 лютого 2026, 9:59
#
Ура, нарешті
+
0
Aldruino
Aldruino
6 лютого 2026, 10:31
#
Біткоїнгейт
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
6 лютого 2026, 10:36
#
Щось давно не чути тего пана, що продавав по 0.02 біткойна.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Aldruino, Унилий Бетменцев и 39 незареєстрованих відвідувачів.
