Біткоїн під тиском: ринок перевіряє рівень $60 000

У пятницю, 6 лютого, вночі біткоїн у моменті опустився до $60 268, але згодом відскочив до понад $65 тисяч. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить близько $66 370. За добу актив втратив 6%, за тиждень — майже 20%. Нагадаємо, що у жовтні 2025 року біткоїн досяг пікових значень у $126 080. Тобто біткоїн обвалився на 47% від свого історичного максимуму.

Ethereum опустився нижче $2 000 і наразі торгується на рівні $1 954. Падіння за останні 24 години становить 6,9%, а за тиждень — майже 29%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше падіння за добу і останні 7 днів у Solana — 11,99% та 30,37% відповідно.

За даними CoinGlass, за добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив $2,58 млрд. Під примусове закриття позицій потрапили понад 576 тисяч трейдерів.

Збитковість майнінгу

Майнінг біткоїна став збитковим — собівартість видобутку значно перевищує ринкову ціну. За даними сервісу Checkonchain, середня вартість видобутку одного біткоїна зараз становить близько $87 000.

Ринкова ціна біткоїна опустилася на 23% нижче рівня витрат на його видобуток. Подібний розрив між ціною та собівартістю виробництва традиційно спостерігався під час затяжних ринкових спадів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 5 лютого, біткоїн вранці торгувався на рівні $70 335.