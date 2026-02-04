Реальний ВВП України прискорив зростання до 3% наприкінці 2025 року — Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку валового внутрішнього продукту за IV квартал 2025 року. Українська економіка демонструє чіткий тренд на відновлення, показуючи найкращу динаміку за останні півтора року.

Ключові показники

За даними Держстату, реальний ВВП України у IV кварталі 2025 року змінився наступним чином:

+3,0% — порівняно з аналогічним періодом (IV кварталом) 2024 року.

+0,7% — порівняно з попереднім кварталом (III кварталом 2025 року), з урахуванням сезонного фактору.

Аналіз динаміки: вихід з «ямі»

Графік змін реального ВВП чітко ілюструє проходження економікою складного циклу спаду та відновлення протягом 2024−2025 років:

Гальмування (2024): Після потужного старту на початку 2024 року (+6,8%), темпи зростання стрімко падали, досягнувши дна у IV кварталі 2024 року, коли було зафіксовано падіння на -0,1%.

Стагнація (I півріччя 2025): Перша половина 2025 року пройшла під знаком слабкого зростання (0,9% та 0,7% відповідно), що свідчило про адаптацію економіки до нових викликів.

Прискорення (II півріччя 2025): Починаючи з III кварталу (+2,1%), економіка почала набирати оберти, вийшовши на показник +3,0% в кінці року.

Поточний показник у 3,0% є найвищим з II кварталу 2024 року, що свідчить про зміцнення макроекономічної стабільності.

Що таке реальний ВВП

Реальний ВВП — це показник обсягу виробництва в економіці, скоригований на інфляцію. На відміну від номінального ВВП, який рахується в поточних цінах і може рости просто через подорожчання товарів, реальний ВВП показує, чи дійсно країна виробила більше товарів та послуг.