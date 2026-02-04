Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.
В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності
Це оновлення кардинально спрощує процес отримання податкової знижки (кешбеку від держави) та декларування додаткових доходів, усуваючи необхідність візитів до податкової служби чи заповнення складних форм у старому Електронному кабінеті платника.
Для кого ця послуга?
Сервіс орієнтований на дві категорії громадян (фізичних осіб):
- Ті, хто зобов'язаний декларувати доходи: Якщо ви отримували доходи не від податкового агента (наприклад, іноземні доходи, доходи від здачі майна в оренду, подарунки, спадщина тощо).
- Ті, хто хоче повернути частину сплачених податків (Податкова знижка): Якщо ви працюєте офіційно і платите 18% ПДФО, держава може повернути вам частину коштів за певні витрати, понесені у звітному році.
Що можна компенсувати через «Дію»?
Згідно з Податковим кодексом, українці мають право на повернення частини ПДФО, якщо вони витрачали кошти на:
- Навчання (своє або родичів першого ступеня споріднення) у закладах освіти.
- Лікування (певні види медичних послуг, придбання ліків, донорство тощо).
- Іпотеку (частина відсотків за іпотечним кредитом).
- Страхування життя (страхові внески).
- Інші витрати, передбачені законодавством (наприклад, витрати на переобладнання авто на газ).
Як це працює тепер
Раніше процес вимагав збору паперових квитанцій, заповнення складної декларації (форма F0100213/4) на порталі ДПС або фізичного візиту до інспекції. Новий сервіс у «Дії» автоматизує підтягування даних з реєстрів, де це можливо, і пропонує інтуїтивний інтерфейс, який веде користувача крок за кроком.
Умови участі в бета-тесті
Щоб стати одним з перших користувачів сервісу, необхідно:
- Бути громадянином України.
- Бути фізичною особою (послуга не для ФОП у рамках їх підприємницької діяльності).
- Мати документи, що підтверджують право на податкову знижку (чеки, договори).
- Зареєструватися через чат-бот «Дії» або за спеціальним посиланням у застосунку.
