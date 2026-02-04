В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 12:38

В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності

Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.

Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЦе оновлення кардинально спрощує процес отримання податкової знижки (кешбеку від держави) та декларування додаткових доходів, усуваючи необхідність візитів до податкової служби чи заповнення складних форм у старому Електронному кабінеті платника.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це оновлення кардинально спрощує процес отримання податкової знижки (кешбеку від держави) та декларування додаткових доходів, усуваючи необхідність візитів до податкової служби чи заповнення складних форм у старому Електронному кабінеті платника.

Для кого ця послуга?

Сервіс орієнтований на дві категорії громадян (фізичних осіб):

  • Ті, хто зобов'язаний декларувати доходи: Якщо ви отримували доходи не від податкового агента (наприклад, іноземні доходи, доходи від здачі майна в оренду, подарунки, спадщина тощо).
  • Ті, хто хоче повернути частину сплачених податків (Податкова знижка): Якщо ви працюєте офіційно і платите 18% ПДФО, держава може повернути вам частину коштів за певні витрати, понесені у звітному році.

Що можна компенсувати через «Дію»?

Згідно з Податковим кодексом, українці мають право на повернення частини ПДФО, якщо вони витрачали кошти на:

  • Навчання (своє або родичів першого ступеня споріднення) у закладах освіти.
  • Лікування (певні види медичних послуг, придбання ліків, донорство тощо).
  • Іпотеку (частина відсотків за іпотечним кредитом).
  • Страхування життя (страхові внески).
  • Інші витрати, передбачені законодавством (наприклад, витрати на переобладнання авто на газ).

Як це працює тепер

Раніше процес вимагав збору паперових квитанцій, заповнення складної декларації (форма F0100213/4) на порталі ДПС або фізичного візиту до інспекції. Новий сервіс у «Дії» автоматизує підтягування даних з реєстрів, де це можливо, і пропонує інтуїтивний інтерфейс, який веде користувача крок за кроком.

Умови участі в бета-тесті

Щоб стати одним з перших користувачів сервісу, необхідно:

  • Бути громадянином України.
  • Бути фізичною особою (послуга не для ФОП у рамках їх підприємницької діяльності).
  • Мати документи, що підтверджують право на податкову знижку (чеки, договори).
  • Зареєструватися через чат-бот «Дії» або за спеціальним посиланням у застосунку.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Gazzbut
Gazzbut
4 лютого 2026, 12:52
#
Очередная туфта которая не будет работать? А очень фантастично складну форму на сайте платника податків можно даже посмотреть на ютубе как заполнять)) просто цирк, в дие даже свідетельсво о рождении невозможно сделать тк загсам ге интересно за 70коп изготаливать документ, а тут ві подадите в дие єту декларацию и даже не узнаете приняли ее или нет и просрете сроки
+
0
neverice
neverice
4 лютого 2026, 14:52
#
Багато разів думав скористатись податковою знижкою, але саме необхідність подачі декларації зупиняла. Бо це треба їхати хто зна куди, черга, в тривогу вони не працюють, як ту декларацію заповнювати не зрозуміло, результати її опрацювання не зрозумілі. Заради декількох тисяч грн заморочуватись якось немає сенсу. А от в дії можна б спробувати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами