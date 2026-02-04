В «Дії» запустили бета-тест подання податкової звітності

Команда Мінцифри робить черговий крок у цифровізації фінансових відносин громадян з державою. 4 лютого пресслужба «Дії» оголосила про запуск бета-тестування нової послуги — подання декларації про майновий стан та доходи.

Це оновлення кардинально спрощує процес отримання податкової знижки (кешбеку від держави) та декларування додаткових доходів, усуваючи необхідність візитів до податкової служби чи заповнення складних форм у старому Електронному кабінеті платника.

Для кого ця послуга?

Сервіс орієнтований на дві категорії громадян (фізичних осіб):

Ті, хто зобов'язаний декларувати доходи: Якщо ви отримували доходи не від податкового агента (наприклад, іноземні доходи, доходи від здачі майна в оренду, подарунки, спадщина тощо).

Ті, хто хоче повернути частину сплачених податків (Податкова знижка): Якщо ви працюєте офіційно і платите 18% ПДФО, держава може повернути вам частину коштів за певні витрати, понесені у звітному році.

Що можна компенсувати через «Дію»?

Згідно з Податковим кодексом, українці мають право на повернення частини ПДФО, якщо вони витрачали кошти на:

Навчання (своє або родичів першого ступеня споріднення) у закладах освіти.

Лікування (певні види медичних послуг, придбання ліків, донорство тощо).

Іпотеку (частина відсотків за іпотечним кредитом).

Страхування життя (страхові внески).

Інші витрати, передбачені законодавством (наприклад, витрати на переобладнання авто на газ).

Як це працює тепер

Раніше процес вимагав збору паперових квитанцій, заповнення складної декларації (форма F0100213/4) на порталі ДПС або фізичного візиту до інспекції. Новий сервіс у «Дії» автоматизує підтягування даних з реєстрів, де це можливо, і пропонує інтуїтивний інтерфейс, який веде користувача крок за кроком.

Умови участі в бета-тесті

Щоб стати одним з перших користувачів сервісу, необхідно: