Міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд

Cтаном на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними зросли до $57 660,3 млн, оновивши історичний максимум. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Зазначається, що у січні міжнародні резерви збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Причини зростання

Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло $3 124,0 млн через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,7 млн, у тому числі:

$233,9 млн — обслуговування та погашення ОЗДП;

$76,8 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,6 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3 729,5 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $1 445,7 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.