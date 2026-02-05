Інвестиції громадян в ОВДП зросли на 44% за рік

Міністерство фінансів України звітує про значне зростання довіри до державних цінних паперів. Станом на кінець січня 2026 року, українці та вітчизняний бізнес стали одними з найактивніших інвесторів у державні облігації, що допомагає стабільно фінансувати бюджет країни в умовах війни. Портфель за рік зріс на понад 44%.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цифри січня: активність та дохідність

Перший місяць року виявився продуктивним для внутрішнього ринку запозичень:

14 аукціонів провів Мінфін у січні.

46,1 млрд грн залучено до державного бюджету.

16,47% річних — середньозважена дохідність, яку отримують інвестори.

Портфель ОВДП

Загальна сума облігацій в обігу перевищила 1,9 трлн грн. Хоча левову частку утримують банки (47,66%) та НБУ (33,37%), роль приватного сектору стрімко зростає:

Фізичні особи (громадяни) наростили вкладення на 44,2% порівняно з минулим роком і тепер тримають 116,2 млрд грн.

Юридичні особи (бізнес) збільшили свій портфель на 19,5% — до 219,9 млрд грн.

Нерезиденти (іноземці) наразі володіють лише 0,83% паперів.

Обмін

Мінфін успішно провів операцію «switch» (обмін), що дозволило відтермінувати виплати за боргами. Інвестори обміняли облігації, які мали бути погашені вже у лютому 2026 року, на нові папери з терміном обігу 3,7 року. Це дозволило анулювати зобов'язання на 17,84 млрд грн у поточному році, «розвантаживши» бюджет.

Читайте також: ОВДП і корпоративні облігації: де шукати вищу дохідність

Плани на 2026 рік

Внутрішні запозичення залишаються другим за важливістю джерелом фінансування України після міжнародної допомоги.

У 2025 році ОВДП принесли бюджету 570 млрд грн.

План на 2026 рік — залучити ще 420 млрд грн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення через внутрішній ринок держава залучила понад 2 трлн грн.

«Попит з боку українців і бізнесу продовжує зростати, що свідчить про надійність ОВДП як інструменту збереження коштів», — підкреслюють у Мінфіні.

Придбати військові облігації може кожен — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінал — 1 000 грн / $1 000 / 1 000 євро.