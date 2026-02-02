«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу

Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар . Про це свідчать дані оновленого рейтингу The Big Mac Index, опублікованого британським виданням The Economist.

Реальний vs «справедливий» курс

Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.

Спираючись на ці дані, експерти розрахували так званий імпліцитний (прихований) курс за паритетом купівельної спроможності. Він складає 22,71 грн/$. Однак фактичний ринковий курс на момент дослідження становив 43,55 грн/$. Різниця між цими показниками вказує на те, що гривня недооцінена на 47,8%.

Що таке «Бургерноміка»

The Economist розраховує цей індекс з 1986 року. В його основі лежить теорія паритету купівельної спроможності (PPP). Ідея полягає в тому, що в довгостроковій перспективі валютні курси мають вирівнюватися так, щоб кошик однакових товарів (у даному випадку — стандартний бургер) коштував однаково у будь-якій країні.

Хоча автори рейтингу зазначають, що «бургерноміка» не є точним інструментом для оцінки валютних перекосів, індекс став глобальним стандартом і навіть потрапив до економічних підручників як наочний приклад теорії обмінних курсів.

Чому гривня завжди «дешева»?

Варто зазначити, що значна недооцінка національної валюти є традиційною для України, і ця тенденція спостерігалася задовго до повномасштабної війни. У 2024−2025 роках цей показник також коливався в межах 48−50%.

Економісти пояснюють це кількома фундаментальними факторами, які індекс не враховує:

Різниця у витратах: Ціна бургера включає не лише продукти, а й вартість оренди приміщень, комунальні послуги та зарплату персоналу. В Україні ці складові значно дешевші, ніж у США, що автоматично знижує ціну кінцевого продукту.

Ризики: В умовах війни та економічної нестабільності валюта країни завжди торгується з дисконтом (знижкою), що відображає ризики інвесторів.

Глобальна тенденція: Валюти країн, що розвиваються, майже завжди виглядають недооціненими у цьому рейтингу. На противагу цьому, валюти багатих країн (наприклад, швейцарський франк) традиційно очолюють список найбільш переоцінених.

