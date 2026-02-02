Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 11:54

«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу

Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар. Про це свідчать дані оновленого рейтингу The Big Mac Index, опублікованого британським виданням The Economist.

Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальний vs «справедливий» курс

Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.

Спираючись на ці дані, експерти розрахували так званий імпліцитний (прихований) курс за паритетом купівельної спроможності. Він складає 22,71 грн/$. Однак фактичний ринковий курс на момент дослідження становив 43,55 грн/$. Різниця між цими показниками вказує на те, що гривня недооцінена на 47,8%.

Що таке «Бургерноміка»

The Economist розраховує цей індекс з 1986 року. В його основі лежить теорія паритету купівельної спроможності (PPP). Ідея полягає в тому, що в довгостроковій перспективі валютні курси мають вирівнюватися так, щоб кошик однакових товарів (у даному випадку — стандартний бургер) коштував однаково у будь-якій країні.

Хоча автори рейтингу зазначають, що «бургерноміка» не є точним інструментом для оцінки валютних перекосів, індекс став глобальним стандартом і навіть потрапив до економічних підручників як наочний приклад теорії обмінних курсів.

Чому гривня завжди «дешева»?

Варто зазначити, що значна недооцінка національної валюти є традиційною для України, і ця тенденція спостерігалася задовго до повномасштабної війни. У 2024−2025 роках цей показник також коливався в межах 48−50%.

Економісти пояснюють це кількома фундаментальними факторами, які індекс не враховує:

  • Різниця у витратах: Ціна бургера включає не лише продукти, а й вартість оренди приміщень, комунальні послуги та зарплату персоналу. В Україні ці складові значно дешевші, ніж у США, що автоматично знижує ціну кінцевого продукту.
  • Ризики: В умовах війни та економічної нестабільності валюта країни завжди торгується з дисконтом (знижкою), що відображає ризики інвесторів.
  • Глобальна тенденція: Валюти країн, що розвиваються, майже завжди виглядають недооціненими у цьому рейтингу. На противагу цьому, валюти багатих країн (наприклад, швейцарський франк) традиційно очолюють список найбільш переоцінених.

До теми: «Індекс Біг Мака» сигналізує про те, що валюти Азії критично недооцінені, а долар — занадто дорогий

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
