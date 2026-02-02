Українська національна валюта недооцінена відносно долара США майже на 48%, а її «справедливий» курс має становити близько 23 гривень за долар. Про це свідчать дані оновленого рейтингу The Big Mac Index, опублікованого британським виданням The Economist.
«Індекс Біг Маку»: гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу
Реальний vs «справедливий» курс
Згідно з дослідженням, вартість популярного бургера «Біг Мак» в Україні на початок 2026 року становить 139 гривень. Водночас у Сполучених Штатах аналогічний продукт коштує $6,12.
Спираючись на ці дані, експерти розрахували так званий імпліцитний (прихований) курс за паритетом купівельної спроможності. Він складає 22,71 грн/$. Однак фактичний ринковий курс на момент дослідження становив 43,55 грн/$. Різниця між цими показниками вказує на те, що гривня недооцінена на 47,8%.
Що таке «Бургерноміка»
The Economist розраховує цей індекс з 1986 року. В його основі лежить теорія паритету купівельної спроможності (PPP). Ідея полягає в тому, що в довгостроковій перспективі валютні курси мають вирівнюватися так, щоб кошик однакових товарів (у даному випадку — стандартний бургер) коштував однаково у будь-якій країні.
Хоча автори рейтингу зазначають, що «бургерноміка» не є точним інструментом для оцінки валютних перекосів, індекс став глобальним стандартом і навіть потрапив до економічних підручників як наочний приклад теорії обмінних курсів.
Чому гривня завжди «дешева»?
Варто зазначити, що значна недооцінка національної валюти є традиційною для України, і ця тенденція спостерігалася задовго до повномасштабної війни. У 2024−2025 роках цей показник також коливався в межах 48−50%.
Економісти пояснюють це кількома фундаментальними факторами, які індекс не враховує:
- Різниця у витратах: Ціна бургера включає не лише продукти, а й вартість оренди приміщень, комунальні послуги та зарплату персоналу. В Україні ці складові значно дешевші, ніж у США, що автоматично знижує ціну кінцевого продукту.
- Ризики: В умовах війни та економічної нестабільності валюта країни завжди торгується з дисконтом (знижкою), що відображає ризики інвесторів.
- Глобальна тенденція: Валюти країн, що розвиваються, майже завжди виглядають недооціненими у цьому рейтингу. На противагу цьому, валюти багатих країн (наприклад, швейцарський франк) традиційно очолюють список найбільш переоцінених.
