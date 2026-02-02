В Україні запровадять «білий список» Starlink. Допомагатиме у цьому SpaceX Маска

Уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено. Про це написав міністр оборони Михайло Федоров.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому це важливо?

За словами Федорова, це реакція на використання росіянами Starlink.

«Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

Єдине технічне рішення для протидії — запровадження «білого списку» та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", — написав міністр.

Читайте також: SpaceX Маска почала блокувати Starlink для дронів рф

Реєстрація Starlink для українців

За його словами, процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП — безоплатно, швидко й без зайвої бюрократії.

Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink — онлайн на порталі Дія.

Військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA.

«Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в «білий список».

Завдяки «білому списку» ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики", — підсумував Федоров.