Головне за тиждень: долар та євро досягли рекордів, ВВП торік зріс на 2,2%, золото на максимумі

Долар знову оновив рекорд

На понеділок, 19 січня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,41 грн. Таким чином, американська валюта оновила історичний максимум: попередній рекорд було зафіксовано 16 січня на позначці 43,39 грн.

Офіційний курс євро досяг історичного рекорду

Курс євро на вівторок, 13 січня, був встановлений на позначці — 50,5264 грн, що є новим рекордом.

Зростання ВВП України у 2025 році склало 2,2% — Мінекономіки