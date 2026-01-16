Головні фінансові новини за тиждень, 12−16 січня.
Головне за тиждень: долар та євро досягли рекордів, ВВП торік зріс на 2,2%, золото на максимумі
На понеділок, 19 січня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,41 грн. Таким чином, американська валюта оновила історичний максимум: попередній рекорд було зафіксовано 16 січня на позначці 43,39 грн.
Офіційний курс євро досяг історичного рекорду
Курс євро на вівторок, 13 січня, був встановлений на позначці — 50,5264 грн, що є новим рекордом.
Зростання ВВП України у 2025 році склало 2,2% — Мінекономіки
У 2025 році українська економіка продовжила відновлення, хоча й помірними темпами. За попередніми підрахунками, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни збільшився на 2,2%. Цей результат відповідає прогнозам уряду, попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури, логістичні блокади та високі безпекові ризики.
Нова програма МВФ для України: лютий як орієнтир та умови «prior actions»
Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України вже у лютому 2026 року. Проте точна дата засідання залежить від швидкості виконання офіційним Києвом низки попередніх умов (prior actions).
90 мільярдів євро для України: Єврокомісія представила план підтримки на 2026−2027 роки
Європейська комісія оприлюднила проєкт регламенту щодо нового масштабного пакета допомоги — Ukraine Support Loan. Загальна сума кредиту становить 90 млрд євро, а умови його надання є унікальними. Україна повертатиме ці кошти лише у разі отримання репарацій від росії, а відсотки за користування грошима покриватиме сам Євросоюз.
НБУ запроваджує «позиковий ліміт» та пом'якшує валютні обмеження: що зміниться для бізнесу з 14 січня
Національний банк з 14 січня 2026 року запроваджує черговий етап валютної лібералізації. Головна мета змін — надати бізнесу більше гнучкості в управлінні іноземними кредитами, підтримати українських виробників та стимулювати приплив нового капіталу в країну.
В Україні заблокували Polymarket
В Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) ще 10 грудня 2025 року на підставі постанови № 695.
Золото пробило історичну стелю у $4600, срібло й платина також зростають
У понеділок ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у 4 600 доларів за тройську унцію. Паралельно срібло встановило новий історичний рекорд вартості. Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали, шукаючи «тиху гавань» на тлі безпрецедентного політичного тиску на Федеральну резервну систему США та загострення геополітичних конфліктів на Близькому Сході.
