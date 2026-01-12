Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют на вівторок, 13 січня. Курси долара та євро встановили нові рекорди.
12 січня 2026, 15:31
Офіційні курси долара та євро знову досягли історичних рекордів
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,2552 грн. Це на 18 копійок більше, ніж у понеділок, коли був встановлений попередній історичний рекорд (43,0757). Таким чином долар оновив свій максимум.
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,5264 грн, що на 39 копійок більше, ніж у понеділок (50,1444). Євро також оновлює історичну вершину у парі з гривнею.
Джерело: Мінфін
