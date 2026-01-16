Зростання ВВП України у 2025 році склало 2,2% — Мінекономіки

У 2025 році українська економіка продовжила відновлення, хоча й помірними темпами. За попередніми підрахунками, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни збільшився на 2,2%. Цей результат відповідає прогнозам уряду, попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури, логістичні блокади та високі безпекові ризики. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, 16 січня.

Драйвери зростання: на чому тримається економіка

За словами міністра Олексія Соболева, економічне зростання забезпечили кілька ключових секторів. Головними локомотивами стали внутрішня торгівля, будівництво (завдяки проєктам відбудови) та переробна промисловість.

Особливу увагу привертає промисловий сектор, де фіксується структурна трансформація. Виробництво активно нарощували підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), металургії та фармацевтики. Також високий рівень завантаженості потужностей спостерігався у виробників меблів, текстилю та в деревообробці.

Статистика свідчить про зміну структури промисловості на користь складнішого виробництва: за 11 місяців 2025 року частка машинобудування зросла до 9,1% (для порівняння, у довоєнному 2021 році вона становила 5,7%).

Гроші в економіці: кредити та зарплати

Економічну активність підживлювали державні програми та зростання доходів населення:

Доступні кредити: Бізнес продовжує користуватися програмою «5−7-9%». У 2025 році підприємці отримали позик на 93,7 млрд грн, що перевищує показник попереднього року.

Будівельний бум: Держава інвестувала значні кошти у відновлення інфраструктури та житлові програми. Через «єОселю» було видано іпотечних кредитів на понад 14,8 млрд грн.

Зростання зарплат: Підвищення виплат стимулювало споживання домогосподарств. За даними порталу Work.ua, середня зарплата у вакансіях на початку 2026 року сягнула 27 530 грн (+30,8% за рік), а у резюме шукачів — 30 216 грн (+39,9%).

Що гальмувало розвиток

Попри позитивну динаміку, економіка зіштовхнулася з серйозними викликами, які стримували більш стрімке зростання: