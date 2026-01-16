Зростання ВВП України у 2025 році склало 2,2% — Мінекономіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2026, 14:55

Зростання ВВП України у 2025 році склало 2,2% — Мінекономіки

У 2025 році українська економіка продовжила відновлення, хоча й помірними темпами. За попередніми підрахунками, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни збільшився на 2,2%. Цей результат відповідає прогнозам уряду, попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури, логістичні блокади та високі безпекові ризики. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, 16 січня.

У 2025 році українська економіка продовжила відновлення, хоча й помірними темпами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Драйвери зростання: на чому тримається економіка

За словами міністра Олексія Соболева, економічне зростання забезпечили кілька ключових секторів. Головними локомотивами стали внутрішня торгівля, будівництво (завдяки проєктам відбудови) та переробна промисловість.

Особливу увагу привертає промисловий сектор, де фіксується структурна трансформація. Виробництво активно нарощували підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), металургії та фармацевтики. Також високий рівень завантаженості потужностей спостерігався у виробників меблів, текстилю та в деревообробці.

Статистика свідчить про зміну структури промисловості на користь складнішого виробництва: за 11 місяців 2025 року частка машинобудування зросла до 9,1% (для порівняння, у довоєнному 2021 році вона становила 5,7%).

Гроші в економіці: кредити та зарплати

Економічну активність підживлювали державні програми та зростання доходів населення:

  • Доступні кредити: Бізнес продовжує користуватися програмою «5−7-9%». У 2025 році підприємці отримали позик на 93,7 млрд грн, що перевищує показник попереднього року.
  • Будівельний бум: Держава інвестувала значні кошти у відновлення інфраструктури та житлові програми. Через «єОселю» було видано іпотечних кредитів на понад 14,8 млрд грн.
  • Зростання зарплат: Підвищення виплат стимулювало споживання домогосподарств. За даними порталу Work.ua, середня зарплата у вакансіях на початку 2026 року сягнула 27 530 грн (+30,8% за рік), а у резюме шукачів — 30 216 грн (+39,9%).

Що гальмувало розвиток

Попри позитивну динаміку, економіка зіштовхнулася з серйозними викликами, які стримували більш стрімке зростання:

  • Енергетичний терор. Росія продовжувала масовані ракетні атаки на об'єкти електрогенерації. Крім того, вперше за час великої війни ворог прицільно бив по інфраструктурі видобутку газу.
  • Проблеми агросектору. Погодні умови негативно вплинули на врожай олійних культур. Збір сої впав на 26,9%, соняшнику — на 15,8%, ріпаку — на 7,6%. Водночас зернових вдалося зібрати на 3% більше.
  • Логістика та газ. Припинення транзиту природного газу трубопроводами та загальні логістичні труднощі також тиснули на показники ВВП.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами