14 січня 2026, 18:42

90 мільярдів євро для України: Єврокомісія представила план підтримки на 2026-2027 роки

Європейська комісія оприлюднила проєкт регламенту щодо нового масштабного пакета допомоги — Ukraine Support Loan. Загальна сума кредиту становить 90 млрд євро, а умови його надання є унікальними. Україна повертатиме ці кошти лише у разі отримання репарацій від росії, а відсотки за користування грошима покриватиме сам Євросоюз. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

90 мільярдів євро для України: Єврокомісія представила план підтримки на 2026–2027 роки
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Куди спрямують кошти

Структура кредиту передбачає розподіл на дві ключові сфери:

  • 60 млрд євро — на оборонний сектор. Ці кошти призначені для інвестицій в українську оборонну промисловість. Купувати зброю та боєприпаси можна буде у виробників з України, ЄС, а також Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії. Закупівлі в інших країнах будуть можливі лише як виняток для зразків, що не мають аналогів у вказаному переліку, та за погодженням з Єврокомісією. Україна може проводити закупівлі сама, а також делегувати це країнам-членам, Європейському оборонному агентству, міжнародним організаціям.
  • 30 млрд євро — бюджетна підтримка. Сума буде розподілена між макрофінансовою допомогою та інструментом Ukraine Facility.

Водночас в документі ідеться про те, що Ukraine Support Loan — це гнучкий інструмент, який дозволяє «реагувати на ситуацію». Гроші можна буде використовувати на найбільш нагальні потреби, за погодженням з Єврокомісією. Наприклад, в разі завершення активних бойових дій у 2026−2027 роках, можна буде переспрямувати кошти на відновлення.

Умови та реформи

Отримання грошей традиційно прив’язане до виконання Україною низки умов, які зафіксують у Меморандумі про взаєморозуміння. Основні вимоги стосуватимуться:

  • посилення боротьби з корупцією та верховенства права;
  • реформ у сфері збільшення доходів бюджету;
  • прозорості та стабільності державних фінансів.

Як Україна отримуватиме гроші

Обсяг траншів, що надходитимуть безпосередньо до Держбюджету, залежатиме від потреб, викладених у Ukrainian Financing Strategy. Цю стратегію Україна подаватиме на розгляд Єврокомісії щороку.

Наразі пропозиція перебуває на етапі проєкту. Для остаточного запуску програми її мають офіційно затвердити Рада ЄС та Європейський парламент.

Передісторія

Як писав «Мінфін», після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня 2025 року, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.

Це рішення є компромісним і тимчасовим, щоб забезпечити фінансування України у 2026 році. Перший транш очікується у другому кварталі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
