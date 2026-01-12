В Україні заблокували Polymarket

В Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) ще 10 грудня 2025 року на підставі постанови № 695.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це значить

Документ зобов’язує постачальників електронних комунікаційних послуг обмежити доступ до інтернет-ресурсів, які використовуються для організації, проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії.

Крім того, домен polymarket.com уже внесено до публічного реєстру заблокованих ресурсів.

Що таке Polymarket?

Polymarket — це не традиційний букмекер, а децентралізований ринок прогнозів, де учасники купують і продають «акції» певного результату. Наприклад, лот: «Чи буде окупована Костянтинівка до кінця 2025 року?».

Якщо акція коштує 80 центів — це означає, що ринок оцінює ймовірність у 80%.

Якщо прогноз справджується, гравець отримує 1 долар. Якщо ні - його ставка згорає.

Ставки роблять використовуючи криптовалюти USDC на блокчейні Polygon. Тож, усі угоди та результати є публічними. Водночас сервіс Polymarket Analytics агрегує ці дані, що дозволяє бачити точні суми виграшів та результати ринків.

Polymarket — зовсім не підпільний сайт, а флагман вартістю 8 млрд доларів. Платформу заснував у 2020 році Шейн Коплан. Йому всього 27 і він є наймолодшим self-made мільйонером, за версією Forbes.

За даними відкритої аналітики Polymarket Analytics, станом на кінець 2025 року загальний обсяг ставок, пов’язаних із війною в Україні, перевалив за 100 млн доларів.