12 січня 2026, 15:01

В Україні заблокували Polymarket

В Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) ще 10 грудня 2025 року на підставі постанови № 695.

В Україні офіційно заблокували сайт платформи прогнозів Polymarket.

Що це значить

Документ зобов’язує постачальників електронних комунікаційних послуг обмежити доступ до інтернет-ресурсів, які використовуються для організації, проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії.

Крім того, домен polymarket.com уже внесено до публічного реєстру заблокованих ресурсів.

Що таке Polymarket?

Polymarket — це не традиційний букмекер, а децентралізований ринок прогнозів, де учасники купують і продають «акції» певного результату. Наприклад, лот: «Чи буде окупована Костянтинівка до кінця 2025 року?».

  • Якщо акція коштує 80 центів — це означає, що ринок оцінює ймовірність у 80%.
  • Якщо прогноз справджується, гравець отримує 1 долар. Якщо ні - його ставка згорає.

Ставки роблять використовуючи криптовалюти USDC на блокчейні Polygon. Тож, усі угоди та результати є публічними. Водночас сервіс Polymarket Analytics агрегує ці дані, що дозволяє бачити точні суми виграшів та результати ринків.

Polymarket — зовсім не підпільний сайт, а флагман вартістю 8 млрд доларів. Платформу заснував у 2020 році Шейн Коплан. Йому всього 27 і він є наймолодшим self-made мільйонером, за версією Forbes.

За даними відкритої аналітики Polymarket Analytics, станом на кінець 2025 року загальний обсяг ставок, пов’язаних із війною в Україні, перевалив за 100 млн доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 5

+
+3
BigBend
BigBend
12 січня 2026, 15:05
#
Клоуни. От забороняли казіно вже, і що, грати перестали? Явно не те, чим має займатись держава, особливо під час війни.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 січня 2026, 15:43
#
Какое казино заблокировали? Я вообще не помню, когда в стране было столько рекламы казино и ставок.
+
0
HappyInterest
HappyInterest
12 січня 2026, 16:10
#
Полімаркет краще за всіх аналітиків показує «ху-із-ху» і «вот-із-хеппенінг». його треба навпаки рекламувати і зсилатися на нього почаще)))


+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
12 січня 2026, 16:21
#
Який сенс цієї дії?)) VPN сервісів повно, в сучасному світі блокувати інет ресурси це як намагатися зупинити дощ за допомогою губки для миття посуду))

Пару кліків і polymarket знову працює))
+
0
lider2000
lider2000
12 січня 2026, 17:10
#
После запрета не получится привязть укр карточку. соотв поплнить счет для ставок. Поєтому ВПН не поможет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
