Золото пробило історичну стелю у $4600, срібло й платина також зростають

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 12:13

Золото пробило історичну стелю у $4600, срібло й платина також зростають

У понеділок ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у 4 600 доларів за тройську унцію. Паралельно срібло встановило новий історичний рекорд вартості. Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали, шукаючи «тиху гавань» на тлі безпрецедентного політичного тиску на Федеральну резервну систему США та загострення геополітичних конфліктів на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters 12 січня.

У понеділок ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у 4 600 доларів за тройську унцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні стрибки цін

Ринки дорогоцінних металів демонструють аномальне зростання. Станом на ранок понеділка ситуація виглядала так:

  • Золото: спотова ціна підскочила на 1,7% до $4 584,74 за унцію, хоча протягом торгів сягала пікового значення $4 600,33. Ф'ючерси на лютий додали 2,1%, закріпившись на рівні $4 595,30.
  • Срібло: метал показав ще стрімкішу динаміку, зрісши на 5,1% до $84,06 за унцію. Раніше вдень ціна досягла абсолютного історичного максимуму — $84,60.
  • Платина та паладій: платина подорожчала на 3,3% (до $2 348,74), а паладій додав у ціні 2,7% (до $1 864,19).

Фактор Пауелла та слабкий долар

Головним драйвером паніки стала новина про кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла. Банкір назвав це «приводом» з боку адміністрації Дональда Трампа, аби змусити регулятора знизити облікові ставки. Ця заява миттєво обвалила курс долара та ф'ючерси на американські акції, що, за словами аналітиків, стало «зеленим світлом» для золота.

Геополітичний хаос: Іран, Венесуела, Гренландія

На настрої інвесторів також тисне агресивна зовнішня політика Білого дому. Дональд Трамп, який вже домігся усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та обговорює можливість анексії або купівлі Гренландії, тепер погрожує ударами по Ірану.

В Ірані тривають масові протести, жертвами яких, за даними правозахисників, стали вже понад 500 осіб. Тегеран попередив, що атакуватиме американські військові бази, якщо Трамп втрутиться у конфлікт на боці протестувальників.

Прогнози змінюються

На тлі цих подій інвестбанк Goldman Sachs переглянув свої прогнози. Тепер банкіри очікують, що ФРС знизить ставки пізніше, ніж планувалося — у червні та вересні 2026 року (раніше очікували в березні). Зазвичай високі ставки погані для золота (яке не приносить відсотків), але страх перед війною та нестабільністю переважує цей фактор.

Стратег ANZ Соні Кумарі прогнозує подальше зростання срібла до $90 за унцію, вказуючи на невизначеність політики та можливі обмеження з боку Китаю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами