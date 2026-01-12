Золото пробило історичну стелю у $4600, срібло й платина також зростають

У понеділок ціна на золото вперше в історії перетнула психологічну позначку у 4 600 доларів за тройську унцію. Паралельно срібло встановило новий історичний рекорд вартості. Інвестори масово скуповують дорогоцінні метали, шукаючи «тиху гавань» на тлі безпрецедентного політичного тиску на Федеральну резервну систему США та загострення геополітичних конфліктів на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters 12 січня.

Рекордні стрибки цін

Ринки дорогоцінних металів демонструють аномальне зростання. Станом на ранок понеділка ситуація виглядала так:

Золото: спотова ціна підскочила на 1,7% до $4 584,74 за унцію, хоча протягом торгів сягала пікового значення $4 600,33. Ф'ючерси на лютий додали 2,1%, закріпившись на рівні $4 595,30.

Срібло: метал показав ще стрімкішу динаміку, зрісши на 5,1% до $84,06 за унцію. Раніше вдень ціна досягла абсолютного історичного максимуму — $84,60.

Платина та паладій: платина подорожчала на 3,3% (до $2 348,74), а паладій додав у ціні 2,7% (до $1 864,19).

Фактор Пауелла та слабкий долар

Головним драйвером паніки стала новина про кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла. Банкір назвав це «приводом» з боку адміністрації Дональда Трампа, аби змусити регулятора знизити облікові ставки. Ця заява миттєво обвалила курс долара та ф'ючерси на американські акції, що, за словами аналітиків, стало «зеленим світлом» для золота.

Геополітичний хаос: Іран, Венесуела, Гренландія

На настрої інвесторів також тисне агресивна зовнішня політика Білого дому. Дональд Трамп, який вже домігся усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та обговорює можливість анексії або купівлі Гренландії, тепер погрожує ударами по Ірану.

В Ірані тривають масові протести, жертвами яких, за даними правозахисників, стали вже понад 500 осіб. Тегеран попередив, що атакуватиме американські військові бази, якщо Трамп втрутиться у конфлікт на боці протестувальників.

Прогнози змінюються

На тлі цих подій інвестбанк Goldman Sachs переглянув свої прогнози. Тепер банкіри очікують, що ФРС знизить ставки пізніше, ніж планувалося — у червні та вересні 2026 року (раніше очікували в березні). Зазвичай високі ставки погані для золота (яке не приносить відсотків), але страх перед війною та нестабільністю переважує цей фактор.

Стратег ANZ Соні Кумарі прогнозує подальше зростання срібла до $90 за унцію, вказуючи на невизначеність політики та можливі обмеження з боку Китаю.