Долар знову оновив рекорд: офіційні курси валют на понеділок

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 19 січня. Курси долара та євро продовжили зростання. Американська валюта в черговий раз досягла нових рекордних значень.

На понеділок НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,41 грн, що на 2 копійки вище, ніж у п’ятницю (43,39 грн). Таким чином, американська валюта оновила історичний максимум: попередній рекорд було зафіксовано 16 січня на позначці 43,39 грн.

Регулятор встановив курс євро на понеділок на позначці 50,43 грн — це такий самий курс, що і у п'ятницю (50,43 грн). Історичний максимум європейської валюти був встановлений 13 січня (50,52 грн).

