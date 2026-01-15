Multi від Мінфін
15 січня 2026, 19:01

Нова програма МВФ для України: лютий як орієнтир та умови «prior actions»

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України вже у лютому 2026 року. Проте точна дата засідання залежить від швидкості виконання офіційним Києвом низки попередніх умов (prior actions).Про це на брифінгу заявила директорка з комунікацій МВФ Джулі Козак, підкресливши, що Фонд налаштований на підтримку «імпульсу реформ» в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нова програма МВФ для України: лютий як орієнтир та умови «prior actions»

Що вже зроблено і які умови попереду

На сьогодні Україна виконала лише одну з ключових умов — ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Для отримання схвалення Ради директорів уряд та парламент мають реалізувати ще низку кроків:

  • Податкова реформа: розширення бази оподаткування за рахунок доходів від цифрових платформ.
  • Митниця: закриття лазівок для нелегального ввезення споживчих товарів.
  • Скасування пільг: перегляд та скасування низки пільг з ПДВ.

Козак зазначила, що рішення ЄС виділити 90 млрд євро на 2026−2027 роки стало критично важливою віхою, яка допомагає закрити фінансовий дефіцит України, що оцінюється у $136,5 млрд на весь період дії нової програми (2026−2029).

Візит Георгієвої до Києва: координація та переговори

Однією з цілей візиту директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва є особисте обговорення ключових питань із президентом Володимиром Зеленським, керівництвом уряду та НБУ.

«Вона хоче зрозуміти ключові виклики безпосередньо на місцях. Це допоможе каталізувати фінансову підтримку від усієї міжнародної спільноти», — пояснила Козак.

Після Києва очільниця МВФ вирушить до Риму на зустріч із Папою Римським Львом XIV, а потім візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (19−23 січня).

Під час брифінгу Козак утрималася від коментарів щодо інформації про можливу виплату Україною SDR 125,7 млн ($179,4 млн) у рахунок погашення траншу за екстреною фінансовою допомогою RFI (Rapid Financing Instrument), наданою у жовтні 2022 року на суму $1,3 млрд.

Контекст фінансових відносин

Минулого року фінансові взаємини з МВФ характеризувалися великими обсягами виплат за старими боргами:

  • Україна сплатила: понад $1,7 млрд основного боргу та понад $500 млн відсотків.
  • Отримано від МВФ: близько $950 млн (SDR674 млн).

Поточна програма EFF, що діяла з 2023 року, була розрахована на завершення війни до 2027 року. Оскільки агресія рф триває, виникла потреба у новому довгостроковому інструменті на 2026−2029 роки, який забезпечить макрофінансову стабільність країни у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо

З березня 2023 року для України діє чотирирічна програма розширеного фінансування EFF від МВФ обсягом $15,6 млрд. Наступний, дев’ятий транш у розмірі SDR 1,117 млрд (близько $1,6 млрд за поточним курсом) був запланований на грудень 2025 року.

Первинно програма передбачала залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів на суму $115 млрд у базовому сценарії та $140 млрд — у негативному. Втім, через затягування війни ці обсяги були переглянуті та збільшені відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
zevs1
zevs1
15 січня 2026, 20:24
#
Покажите страну которая процветает от сотрудничества с МВФ, суть этой организации загонять страны в кабальные условия чтобы качать ресурсы от более бедных стран к более богатым, чтобы держать опустошенные бедные страны под контролем.

МВФ это как Кондоры-падальщики в животном мире
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
15 січня 2026, 20:53
#
Польша 1989−1991 и 1991−1994. С 1995 года без кредитов
Южная Корея 1997−1998
Ирландия 2010 год
Португалия 2011−2014 годы
Румыния 1991−1999, 2001−2003, 2009−2011, 2013−2015

Больше никаких успешных. Что связывает все эти примеры? Кредиты были в кризисы и на короткий период, когда делались реформы и принимались непопулярные решения. Ну и разумеется низкий уровень коррупции.

Мы сидим на кредитах МВФ с 1994 по сегодняшний день. А теперь кредиты в цифрах без учета инфляции:

Украина 35−40 млрд
Польша 6−7 млрд
Румыния 20−22 млрд
Ирландия 22−23 млрд
Португалия 26−27
Южная Корея 58 млрд
