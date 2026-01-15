Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України вже у лютому 2026 року. Проте точна дата засідання залежить від швидкості виконання офіційним Києвом низки попередніх умов (prior actions).Про це на брифінгу заявила директорка з комунікацій МВФ Джулі Козак, підкресливши, що Фонд налаштований на підтримку «імпульсу реформ» в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нова програма МВФ для України: лютий як орієнтир та умови «prior actions»
Що вже зроблено і які умови попереду
На сьогодні Україна виконала лише одну з ключових умов — ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Для отримання схвалення Ради директорів уряд та парламент мають реалізувати ще низку кроків:
- Податкова реформа: розширення бази оподаткування за рахунок доходів від цифрових платформ.
- Митниця: закриття лазівок для нелегального ввезення споживчих товарів.
- Скасування пільг: перегляд та скасування низки пільг з ПДВ.
Козак зазначила, що рішення ЄС виділити 90 млрд євро на 2026−2027 роки стало критично важливою віхою, яка допомагає закрити фінансовий дефіцит України, що оцінюється у $136,5 млрд на весь період дії нової програми (2026−2029).
Візит Георгієвої до Києва: координація та переговори
Однією з цілей візиту директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва є особисте обговорення ключових питань із президентом Володимиром Зеленським, керівництвом уряду та НБУ.
«Вона хоче зрозуміти ключові виклики безпосередньо на місцях. Це допоможе каталізувати фінансову підтримку від усієї міжнародної спільноти», — пояснила Козак.
Після Києва очільниця МВФ вирушить до Риму на зустріч із Папою Римським Львом XIV, а потім візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (19−23 січня).
Під час брифінгу Козак утрималася від коментарів щодо інформації про можливу виплату Україною SDR 125,7 млн ($179,4 млн) у рахунок погашення траншу за екстреною фінансовою допомогою RFI (Rapid Financing Instrument), наданою у жовтні 2022 року на суму $1,3 млрд.
Контекст фінансових відносин
Минулого року фінансові взаємини з МВФ характеризувалися великими обсягами виплат за старими боргами:
- Україна сплатила: понад $1,7 млрд основного боргу та понад $500 млн відсотків.
- Отримано від МВФ: близько $950 млн (SDR674 млн).
Поточна програма EFF, що діяла з 2023 року, була розрахована на завершення війни до 2027 року. Оскільки агресія рф триває, виникла потреба у новому довгостроковому інструменті на 2026−2029 роки, який забезпечить макрофінансову стабільність країни у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо
З березня 2023 року для України діє чотирирічна програма розширеного фінансування EFF від МВФ обсягом $15,6 млрд. Наступний, дев’ятий транш у розмірі SDR 1,117 млрд (близько $1,6 млрд за поточним курсом) був запланований на грудень 2025 року.
Первинно програма передбачала залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів на суму $115 млрд у базовому сценарії та $140 млрд — у негативному. Втім, через затягування війни ці обсяги були переглянуті та збільшені відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
Коментарі - 2
МВФ это как Кондоры-падальщики в животном мире
Южная Корея 1997−1998
Ирландия 2010 год
Португалия 2011−2014 годы
Румыния 1991−1999, 2001−2003, 2009−2011, 2013−2015
Больше никаких успешных. Что связывает все эти примеры? Кредиты были в кризисы и на короткий период, когда делались реформы и принимались непопулярные решения. Ну и разумеется низкий уровень коррупции.
Мы сидим на кредитах МВФ с 1994 по сегодняшний день. А теперь кредиты в цифрах без учета инфляции:
Украина 35−40 млрд
Польша 6−7 млрд
Румыния 20−22 млрд
Ирландия 22−23 млрд
Португалия 26−27
Южная Корея 58 млрд