Головне за тиждень: Revolut уходить з України, золото та срібло оновлюють вершини
Клієнти Revolut в Україні отримали повідомлення про примусове закриття рахунків: що відомо
Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. Сьогодні, 22 грудня 2025 року, користувачі почали отримувати листи з вимогою вивести кошти та попередженням про закриття акаунтів. Причиною названо вимоги українського законодавства.
Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року
Ринок дорогоцінних металів продовжив бити історичні рекорди. Золото, срібло та платина оновили свої цінові максимуми, завершуючи рік найпотужнішим зростанням за останні 46 років.
Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 23 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,74 млрд грн в еквіваленті, що на 8,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,65 млрд грн.
Енергетика штовхає ціни вгору: промислова інфляція в Україні підскочила на 5,4% за місяць
Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем.
НБУ визначив нові курси валют на четвер: євро знову оновило рекорд
Курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,68, новий історичний максимум.
2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років
Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg.
Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів: ризик виплат до $20 мільярдів усунуто
У середу, 24 грудня, Україна оголосила про успішне здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів). Угоду підтримали 99,06% інвесторів, що дозволило повністю анулювати старі фінансові інструменти.
