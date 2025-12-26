Головне за тиждень: Revolut уходить з України, золото та срібло оновлюють вершини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2025, 20:00

Головне за тиждень: Revolut уходить з України, золото та срібло оновлюють вершини

Головні фінансові новини за тиждень, 22−26 грудня.

Головні фінансові новини за тиждень, 22−26 грудня.

Клієнти Revolut в Україні отримали повідомлення про примусове закриття рахунків: що відомо

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. Сьогодні, 22 грудня 2025 року, користувачі почали отримувати листи з вимогою вивести кошти та попередженням про закриття акаунтів. Причиною названо вимоги українського законодавства.

Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року

Ринок дорогоцінних металів продовжив бити історичні рекорди. Золото, срібло та платина оновили свої цінові максимуми, завершуючи рік найпотужнішим зростанням за останні 46 років.

Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 23 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,74 млрд грн в еквіваленті, що на 8,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,65 млрд грн.

Енергетика штовхає ціни вгору: промислова інфляція в Україні підскочила на 5,4% за місяць

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем.

НБУ визначив нові курси валют на четвер: євро знову оновило рекорд

Курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,68, новий історичний максимум.

2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років

Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg.

Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів: ризик виплат до $20 мільярдів усунуто

У середу, 24 грудня, Україна оголосила про успішне здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів). Угоду підтримали 99,06% інвесторів, що дозволило повністю анулювати старі фінансові інструменти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами