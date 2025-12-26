Головне за тиждень: Revolut уходить з України, золото та срібло оновлюють вершини

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем.

НБУ визначив нові курси валют на четвер: євро знову оновило рекорд

Курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,68, новий історичний максимум.

2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років

Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg.

Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів: ризик виплат до $20 мільярдів усунуто