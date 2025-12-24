НБУ визначив нові курси валют на четвер: євро знову оновило рекорд

Нацбанк визначив нові курси валют на четвер, 25 грудня. Згідно з даними регулятора, курс євро зріс за день на 4 копійки, оновивши історичний максимум.

Курс долара

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,15 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у середу (42,10).

Історичний максимум долара: 42,40 (26.11.2025).

Курс євро

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 49,68 (новий історичний максимум), що на 4 копійки більше, ніж у понеділок (49,64).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,7499 (у середу курс був 11,7300).

