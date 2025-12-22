Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 18:35

Клієнти Revolut в Україні отримали повідомлення про примусове закриття рахунків: що відомо

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України. Сьогодні, 22 грудня 2025 року, користувачі почали отримувати листи з вимогою вивести кошти та попередженням про закриття акаунтів. Причиною названо вимоги українського законодавства.

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно припиняє обслуговування резидентів України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дедлайн — 22 лютого 2026 року

Згідно з розсилкою компанії, у користувачів є рівно 60 днів на те, щоб залагодити свої фінансові справи. 22 лютого 2026 року рахунки українських резидентів будуть деактивовані.

Що це означає на практиці:

  • До вказаної дати рахунком можна користуватися у звичному режимі.
  • Після 22 лютого 2026 року поповнення, перекази та оплата карткою стануть неможливими.

Доступ до додатка залишиться обмеженим — лише для виведення залишків коштів на зовнішній банківський рахунок.

Що робити з грошима та іншими активами

Revolut надав чіткий алгоритм дій для українців:

  • Виведення коштів: Гроші треба переказати на рахунки в інших банках до дати закриття. Якщо на момент блокування на рахунку залишаться кошти, Revolut автоматично конвертує їх у євро та спробує переказати на вказаний вами зовнішній рахунок.
  • Криптовалюта та метали: Усі позиції необхідно закрити самостійно. Якщо цього не зробити, система примусово продасть активи за ринковим курсом на момент закриття рахунку, конвертує у фіатну валюту і перерахує на основний баланс.
  • Платні підписки: Якщо у вас оплачено план (Plus, Premium, Metal), компанія обіцяє повернути кошти за невикористаний період.
  • Архів: Рекомендується завантажити всі виписки, оскільки після закриття акаунта доступ до історії транзакцій може бути ускладнений.

Чому це сталося: позиція НБУ

Revolut зайшов на український ринок у лютому 2022 року, спростивши відкриття рахунків для біженців та внутрішніх переселенців. Компанія працювала в Україні на підставі банківської ліцензії, отриманої в Литві (Revolut Bank UAB), що дозволяло оперувати валютою, але не гривнею.

Національний банк України (НБУ) неодноразово наголошував: для повноцінної роботи в країні необанк повинен отримати українську банківську ліцензію або відкрити офіційну філію.

  • У лютому 2025 року НБУ закликав Revolut легалізувати статус.
  • У квітні 2025 року Revolut призупинив реєстрацію нових клієнтів з України.

Тепер, у грудні 2025 року, компанія вирішила повністю згорнути діяльність для українських резидентів, так і не домовившись із регулятором.

«Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться», — йдеться в офіційному листі Revolut.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 18:44
#
Обісралися. Ну і фіг з ними.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
22 грудня 2025, 19:51
#
Все для людей! Хоча банк, так собі.
+
0
Spets
Spets
22 грудня 2025, 19:55
#
Ох, це дуже погана новина…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
