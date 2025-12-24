2025 рік може стати найгіршим для долара за останні сім років

Індекс Bloomberg Dollar Spot, що показує динаміку долара по відношенню до основних світових валют, з початку року втратив близько 8%. 23 грудня він опустився до мінімальних рівнів із початку жовтня. Це свідчить про те, що 2025 може стати гіршим для американської валюти з 2017-го, вказує Bloomberg. Сигнали з ринку опціонів також вказують на те, що тиск на долар може зберегтися і в останні сесії 2025 року і далі, зауважує агентство.

Найгірший рік для долара

Долар може завершити рік із найгіршим результатом за останні вісім років — з 2017 року, пише Bloomberg. З початку 2025-го індекс Bloomberg Dollar Spot, що відображає динаміку долара США по відношенню до кошика ключових світових валют, втратив близько 8%, а 23 грудня у моменті падав ще на 0,4%, знизившись до мінімальних рівнів з початку жовтня.

Пізніше 23 грудня падіння Bloomberg Dollar Spot частково відіграли після виходу статистики, що вказує на прискорення зростання економіки США в третьому кварталі 2025 року, підкреслює агентство. Реальний ВВП за цей період збільшився на 4,3% у річному вираженні, що перевершило очікування аналітиків.

Однак, незважаючи на ці показники, зазначає Bloomberg, ринок опціонів сигналізує, що трейдери останні торгові сесії 2025 року ставлять на подальше ослаблення американської валюти. Тенденція, як зазначає агентство, може зберегтися і надалі.

Показник настроїв на ринку «risk reversals» свідчить, що трейдери, які торгують опціонами, найбільш песимістично налаштовані по відношенню до долара за останні три місяці. Основними інструментами висловлювання цих песимістичних поглядів на долар в останні торгові сесії стали євро та австралійський долар, свідчать дані Депозитарно-клірингової корпорації США (DTCC).

Що впливає курс долара

На долар тиснуть очікування подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, тоді як багато інших великих центробанків вже близькі до завершення циклів пом'якшення, пише Bloomberg. Додатковим негативним чинником є сезонність: у грудні американська валюта традиційно слабшає. За останній місяць долар втратив уже понад 1%.

Песимістичні настрої відбиваються й у статистиці Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Згідно з останніми даними регулятора, за тиждень до 16 грудня спекулятивні трейдери перейшли до ставок проти долара, вперше з жовтня посівши «ведмежу» позицію щодо американської валюти, зазначає агентство.

Що кажуть аналітики

«У 2026 році я чекаю продовження низхідного тренду по долару, але в більш м'якому і стриманому форматі», — говорить Пареш Упадхьяя з Pioneer Investments. За його словами, головним ризиком для такого сценарію залишається повернення виняткового зростання економіки США. «І останні дані щодо зростання ВВП в останньому кварталі вказують на цей ризик», — додав експерт.

«Прогноз щодо долара залишається досить негативним», — написала старший аналітик Swissquote Іпек Окардеська в записці, опублікованій 23 грудня. За її словами, «бичачі» ставки на американську валюту зараз зустрічаються вкрай рідко. Вона також зазначила, що побоювання, пов'язані з бюджетною дисципліною та торговельною напруженістю, продовжують чинити тиск на долар.

Водночас аналітик попередила, що американська валюта «уразлива» до різкого відскоку у разі, якщо майбутні макроекономічні дані змусять ринок переглянути очікування щодо політики Федеральної резервної системи у «ястребініший» бік.

«Поєднання економічного зростання та політики, сприятливе для акцій та облігацій, — це саме те, що грає проти долара, — зауважив макростратег Markets Live Крістін Акіно. — Американська валюта, як правило, демонструє найкращі результати або в періоди різкого уникнення інвесторів від ризику, або за яскраво вираженої економічної винятковості США. Така конфігурація факторів і далі чинитиме тиск на долар, особливо якщо економіка США продовжить розвиватися в режимі помірного зростання», — додав він.