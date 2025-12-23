Енергетика штовхає ціни вгору: промислова інфляція в Україні підскочила на 5,4% за місяць

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем. Про це повідомляє Держстат, 23 грудня.

Динаміка цін

Статистика свідчить про прискорення промислової інфляції:

За місяць: Ціни зросли на 5,4% (листопад до жовтня 2025).

За рік: Зростання склало 9,9% (листопад 2025 до листопада 2024).

Головна причина — енергоносії

Ключовим фактором, що вплинув на загальний показник, стало значне подорожчання у паливно-енергетичному комплексі.

У сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни підскочили одразу на 12,4%. Це суттєво перевищує середні показники по промисловості та свідчить про те, що саме енергетичні витрати стають основною статтею здорожчання собівартості української продукції на порозі зими.