Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року

Ринок дорогоцінних металів продовжив бити історичні рекорди. Золото, срібло та платина оновили свої цінові максимуми, завершуючи рік найпотужнішим зростанням за останні 46 років. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові вершини

Ціни на метали злетіли до безпрецедентних рівнів:

Золото: Спотова ціна зросла на 1,2%, досягнувши піку понад $4 530 за унцію.

Срібло: Метал зростає п'яту сесію поспіль, піднявшись на 4,6% і подолавши позначку $75 за унцію.

Платина: Вперше з початку ведення статистики у 1987 році ціна перевищила $2 400 за унцію (зростання за місяць склало понад 40%).

Що штовхає ціни вгору

Аналітики виділяють гримучу суміш геополітики та фінансових факторів, що підігріває ажіотаж:

Геополітична напруга: США посилили тиск на Венесуелу (блокада нафтових танкерів) та завдали військового удару по «Ісламській державі» в Нігерії. Це змушує інвесторів тікати в «тиху гавань» — золото.

Слабкий долар: Індекс долара Bloomberg впав на 0,7% за тиждень — це найбільше падіння з червня. Слабкий долар робить метали дешевшими для власників інших валют.

Ставки ФРС: Три зниження ставки у 2025 році та очікування подальшого пом'якшення у 2026-му грають на руку металам, які не приносять відсоткового доходу.

Фактор Трампа: Агресивна торговельна політика Дональда Трампа та його погрози щодо незалежності ФРС додають невизначеності, змушуючи ринки страхувати ризики.

Найкращий рік з 1979-го

2025 рік став феноменальним для інвесторів у метали.

Золото додало у вартості близько 70%.

Срібло виросло на понад 150%.

Це найкращі річні показники для обох металів з 1979 року.

Проблема фізичного дефіциту

Експерти вказують на розрив між «паперовим» та реальним ринком, особливо щодо срібла та платини. Після історичного шорт-сквізу у жовтні світові запаси срібла виснажені. Трейдери також очікують результатів розслідування Мінторгівлі США, яке може призвести до нових тарифів на імпорт критичних мінералів.

Платина ж дорожчає через перебої з постачанням із Південної Африки, що призведе до третього поспіль річного дефіциту металу на світовому ринку.