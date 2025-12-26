Ринок дорогоцінних металів продовжив бити історичні рекорди. Золото, срібло та платина оновили свої цінові максимуми, завершуючи рік найпотужнішим зростанням за останні 46 років. Про це повідомляє Bloomberg.
Золото по $4500, срібло по $75: дорогоцінні метали влаштували історичне ралі під кінець року
Нові вершини
Ціни на метали злетіли до безпрецедентних рівнів:
- Золото: Спотова ціна зросла на 1,2%, досягнувши піку понад $4 530 за унцію.
- Срібло: Метал зростає п'яту сесію поспіль, піднявшись на 4,6% і подолавши позначку $75 за унцію.
- Платина: Вперше з початку ведення статистики у 1987 році ціна перевищила $2 400 за унцію (зростання за місяць склало понад 40%).
Що штовхає ціни вгору
Аналітики виділяють гримучу суміш геополітики та фінансових факторів, що підігріває ажіотаж:
- Геополітична напруга: США посилили тиск на Венесуелу (блокада нафтових танкерів) та завдали військового удару по «Ісламській державі» в Нігерії. Це змушує інвесторів тікати в «тиху гавань» — золото.
- Слабкий долар: Індекс долара Bloomberg впав на 0,7% за тиждень — це найбільше падіння з червня. Слабкий долар робить метали дешевшими для власників інших валют.
- Ставки ФРС: Три зниження ставки у 2025 році та очікування подальшого пом'якшення у 2026-му грають на руку металам, які не приносять відсоткового доходу.
- Фактор Трампа: Агресивна торговельна політика Дональда Трампа та його погрози щодо незалежності ФРС додають невизначеності, змушуючи ринки страхувати ризики.
Найкращий рік з 1979-го
2025 рік став феноменальним для інвесторів у метали.
- Золото додало у вартості близько 70%.
- Срібло виросло на понад 150%.
Це найкращі річні показники для обох металів з 1979 року.
Проблема фізичного дефіциту
Експерти вказують на розрив між «паперовим» та реальним ринком, особливо щодо срібла та платини. Після історичного шорт-сквізу у жовтні світові запаси срібла виснажені. Трейдери також очікують результатів розслідування Мінторгівлі США, яке може призвести до нових тарифів на імпорт критичних мінералів.
Платина ж дорожчає через перебої з постачанням із Південної Африки, що призведе до третього поспіль річного дефіциту металу на світовому ринку.
