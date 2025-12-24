Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів: ризик виплат до $20 мільярдів усунуто

У середу, 24 грудня, Україна оголосила про успішне здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів). Угоду підтримали 99,06% інвесторів, що дозволило повністю анулювати старі фінансові інструменти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.