24 грудня 2025, 19:09

Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів: ризик виплат до $20 мільярдів усунуто

У середу, 24 грудня, Україна оголосила про успішне здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів). Угоду підтримали 99,06% інвесторів, що дозволило повністю анулювати старі фінансові інструменти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові параметри угоди

  • Обсяг обміну: ВВП-варанти на суму понад $2,63 млрд були обміняні на нові державні облігації.
  • Нові інструменти: Випущено облігації серії C з погашенням у 2032 році ($3,49 млрд) та облігації серій B із погашенням у 2030 та 2034 роках на суму $16,90 млн кожної серії.
  • Економія: За оцінками Мінфіну, реструктуризація дозволяє уникнути потенційних виплат у розмірі від $6 до $20 млрд протягом 2025−2041 років, які залежали б від темпів зростання економіки.

У Міністерстві наголошують, що ця операція зміцнює боргову стійкість України, відповідає цілям програми МВФ та очікуванням Групи офіційних кредиторів України (Paris Club).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна успішно завершила складну операцію з реструктуризації державного боргу, остаточно вивівши з обігу ВВП-варанти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
