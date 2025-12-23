Міністерство фінансів 23 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,74 млрд грн в еквіваленті, що на 8,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,65 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
23 грудня 2025, 17:55
Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 2,78 млрд грн під 16,35% з погашенням 16 грудня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 3,39 млрд грн під 17,10% з погашенням 4 серпня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 873,76 млн грн під 17,80% з погашенням 15 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).
В іноземній валюті:
- 115,36 млн євро під 3,25% з погашенням 6 травня 2027 року (минулого разу середньозважений рівень дохідності був 3,24%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
