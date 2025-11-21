Головне за тиждень: нові перемовини з МВФ, падіння біткоїна, ШІ в Україні

Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.

