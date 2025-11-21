Головні фінансові новини за тиждень, 17−21 листопада.
Головне за тиждень: нові перемовини з МВФ, падіння біткоїна, ШІ в Україні
Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.
Легалізацію криптовалюти в Україні відкладають: Гетманцев назвав орієнтовний термін
Історичний рекорд: акції Google пробили $300 на тлі запуску Gemini 3 та інвестицій Воррена Баффета
Біткоїн впав до $80 тисяч: з крипторинку у листопаді вивели майже $1 трлн
Мінцифри розпочало співпрацю з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ в Україні
НБУ спростував фейк про «нову банкноту 5000 гривень»
НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну. Це пов'язано з розслідуванням гучної справи «Мідас», у якій детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження.
