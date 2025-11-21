Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
21 листопада 2025, 20:00

Головне за тиждень: нові перемовини з МВФ, падіння біткоїна, ШІ в Україні

Головні фінансові новини за тиждень, 17−21 листопада.

Головні фінансові новини за тиждень, 17−21 листопада.

Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.

Легалізацію криптовалюти в Україні відкладають: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Історичний рекорд: акції Google пробили $300 на тлі запуску Gemini 3 та інвестицій Воррена Баффета

Біткоїн впав до $80 тисяч: з крипторинку у листопаді вивели майже $1 трлн

Мінцифри розпочало співпрацю з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ в Україні

НБУ спростував фейк про «нову банкноту 5000 гривень»

НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну. Це пов'язано з розслідуванням гучної справи «Мідас», у якій детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження.

Джерело: Мінфін
