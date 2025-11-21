Біткоїн впав до $80 тисяч: з крипторинку у листопаді вивели майже $1 трлн

Ринок криптовалют переживає один із найпотужніших ударів за останні місяці. Лише за одну годину ранкових торгів у п'ятницю було примусово закрито позиції трейдерів на суму майже 1 мільярд доларів . Причиною став різкий обвал біткойна до 80 000 доларів, що потягнуло за собою вниз весь ринок, капіталізація якого вперше за сім місяців опустилася нижче позначки у 3 трильйони доларів. У листопаді з ринку було виведено майже $1 трлн. Про це повідомляє видання Decrypt 21 листопада.

Природа падіння: кредитне плече підвело

Аналітики наголошують на специфічній природі цього обвалу. На відміну від подій 10 жовтня, коли ринок падав через реальний продаж активів (спотові продажі), нинішній крах спричинений виключно кредитним плечем (leverage).

За даними платформи Velo, відкритий інтерес (загальна кількість активних позицій) у біткойні за останні 48 годин скоротився на 8 500 BTC. У грошовому еквіваленті це означає зникнення позицій на суму близько 700 мільйонів доларів.

Загалом за добу обсяг ліквідацій на ринку сягнув понад 2 мільярда доларів. Більшість активів демонструють двозначне падіння у відсотках.

Історії «китів»: мільйони перетворилися на збитки

Падіння ринку вдарило не лише по дрібних гравцях, а й по великих інвесторах («китах»). Один із відомих трейдерів зафіксував падіння прибутку на 93%: з $63 млн (станом на 10 листопада) його статки скоротилися до $4 млн, а нереалізовані збитки за довгими позиціями сягнули $37 млн.

Інший відомий учасник ринку, Джефф Хуанг (відомий як «Machi Big Brother»), також зазнав фіаско: його прибутки, які у вересні складали $44,8 млн, перетворилися на збиток у розмірі -$20 млн.

Настрої на ринку залишаються пригніченими: індекс страху і жадібності (Crypto Fear and Greed Index) перебуває в зоні «Екстремальний страх».