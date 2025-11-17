Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 11:37

Від «заліза» до стартапів: Мінцифри розпочало співпрацю з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ в Україні

Мінцифри разом з NVIDIA розробляють власну мовну модель Diia AI LLM та ШІ-інфраструктуру в Україні. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Мінцифри разом з NVIDIA розробляють власну мовну модель Diia AI LLM та ШІ-інфраструктуру в Україні.
Фото: thedigital.gov.ua

Партнерство з NVIDIA

Міністерство цифрової трансформації запускає з NVIDIA довгострокове партнерство, у межах якого хоче побудувати власну інфраструктуру штучного інтелекту для державних сервісів, оборони та розвитку локальних продуктів. Йдеться не про окремий сервіс, а про цілу екосистему: від «заліза» й датацентрів до кадрів і стартапів.

За даними Мінцифри, нова ініціатива спирається на технології й експертизу NVIDIA та має допомогти Україні створити стійку національну ШІ-платформу, що працюватиме на українських даних і всередині країни.

У міністерстві наголошують, що в умовах війни це питання не тільки зручності сервісів, а й безпеки та контролю над чутливою інформацією.

Перший проєкт

Першим спільним проєктом стане Diia AI LLM. Це велика мовна модель, яку навчатимуть на українському законодавстві, публічних послугах і типових запитах громадян.

На цій моделі мають працювати всі ШІ-рішення в екосистемі «Дії»: вже представлений асистент на порталі, майбутній помічник у мобільному застосунку та внутрішні інструменти для органів влади. Ідея «суверенного ШІ» тут означає, що держава володіє інфраструктурою й моделями та не залежить від закордонних хмар, де можуть зберігатися дані мільйонів українців.

NVIDIA надасть доступ до свого спеціалізованого програмного стеку для розробки ШІ-продуктів, а також до прискореної обчислювальної інфраструктури, на якій навчатимуться моделі.

Команда компанії консультуватиме українських інженерів, допомагатиме оптимізувати витрати на навчання й розгортання моделей, проводитиме воркшопи та рев’ю архітектури рішень. Це має пришвидшити запуск нових сервісів і зменшити ризики «помилок першого разу», коли держава вперше заходить у такі масштабні ШІ-проєкти.

Окремо NVIDIA та Мінцифри також співпрацюватимуть в підготовці кадрів і освіті. Мова не лише про розробників, а й про фахівців у держсекторі, які зможуть інтегрувати ШІ в повсякденні процеси: від обробки звернень до аналізу великих масивів даних для ухвалення рішень. Також партнерство передбачає спільні R&D-проєкти та підтримку українських стартапів, які працюють зі штучним інтелектом.

Нова угода продовжує курс на створення AI Factory — «фабрики штучного інтелекту», яку Мінцифри будує як національний майданчик для критичних державних ШІ-сервісів на базі прискорених обчислень NVIDIA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
